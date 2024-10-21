"Хворий троль": пасажирка круїзного лайнера налякала своїм "подарунком" (фото)

Подарунок необачної туристки, яка мандрувала на круїзному лайнері, міг стати причиною пожежі на кораблі посеред океану. Жінка не подумала, що предмет вартістю 8 дол. є небезпечним для людей.

Related video

Пасажирка круїзного лайнера залишила у номері електрочайник та смаколики, сподіваючись, що вони стануть приємним подарунком для тих, хто стане наступним гостем корабля. Однак у соцмережах не оцінили "добрий вчинок" жінки. Громадяни обурювались безвідповідальності і тому, що через вогненебезпечний предмет могли загинути кілька тисяч туристів. Про деталі пригоди в круїзі розповіло видання Daily Mail.

Журналісти пояснили, що відшукали у соцмережі Facebook повідомлення від туристки Джулії, яка мандрувала на круїзному лайнері. Коли мандрівка завершилась, вона вирішила залишити подарунок людям, які будуть жити у номері після неї. Подарунок — білий електрочайник та цукерки. Фото предметів, які ховались у тумбі, з'явились у мережі на сторінці Джулії.

Пригода в круїзі - білий чайник на борту корабля Фото: Daily Mail Пригода в круїзі - подарунок туристки, який залишився в номері Фото: Daily Mail

Авторка допису повідомила, що чайник коштує всього лиш 8 дол. Жінка була впевнена, ним скористаються наступні туристи, які мандруватимуть круїзним лайнером.

"Я залишила для вас свій чайник, він коштував лише 8 доларів, і я не могла принести його додому. Це в нижній шухляді з деякими смаколиками для вас", — ідеться у дописі.

Під повідомленням Джулії з'явилась злива коментарів, які привернули увагу журналістів. Майбутні мандрівники писали, що подібні речі зазвичай відбираються службою охорони, оскільки їх не можна проносити на корабель. Такі предмети можуть стати причиною пожежі: вогонь займеться посеред океану і загине багато людей, наголошували з обуренням коментатори.

"Чайники можуть викликати пожежу на кораблі. Пожежа — це найгірше, що може статися під час круїзу! Дуже безвідповідально брати заборонений предмет на борт, а потім залишати його для продовження використання іншими. Підозрюю, що пост написав хворий троль", — писали потенційні пасажири лайнера.

Інші користувачі натомість журились через "хейт", якого зазнала Джулія, і думали, що її вчинок — це "невинний жарт". Інші ж громадяни зауважували, що зазвичай номери прибираються перед появою нових туристів, тому чайник приберуть і усі будуть у безпеці.

"Прибиральники спустошують ящики, і знайдене відносять до втрачених речей. Але мені подобається ваш продуманий намір", — заспокоювали інші.

На порталі Daily Mail перелічили, які інші предмети не можна брати на борт корабля — це свічки, пахощі, грілки, електричні ковдри та праски.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про іншу пригоду в круїзі, який стався на борту лайнера MSC Seascape з шістьма тисячами пасажирів. Поліція Маямі повідомила, що на кораблі відбулась бійка за участю трьох пасажирів. Як з'ясувалось, двоє американців, матір та син, накинулись на 60-річного чоловіка. Після цього сина просто зсадили з лайнера, а матір — арештували. Згодом жінку відпустили і журналісти не знали, куди вона зникла.

Нагадуємо, у липні 2023 стався інцидент з російським круїзним лайнером, який зайшов у грузинський порт Батумі.