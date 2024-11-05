Жінці подарували чашку з написом французькою, але ніхто не поцікавився перекладом (фото)

Вероніка з Канади припускає, що чашку презентували на виставці для дітей. Людина, яка купила горнятко, мабуть, побачила милий дизайн й не перевірила дно.

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Матері з Канади, яку звуть Вероніка, подарували рожеву напівпрозору чашку із зображенням єдинорога та веселки, але уважна жінка помітила підозрілий напис французькою мовою з англійським перекладом нижче. Про цей випадок пише видання Newsweek.

Стурбована жінка, яка попросила не розголошувати її прізвище, поділилася подробицями.

"Там було написано: "Тільки для декоративного використання, не підходить для їжі чи напоїв". Я побачила це лише тоді, коли мила горнятко перед першим використанням. Не розумію, навіщо взагалі робити чашку, якщо з неї не можна пити? Гадаю, моя донька могла б користуватися нею для гри? Але для чого їй це, якщо можна використовувати справжню чашку?" — роздумує матір.

Вероніка не знає, хто виготовив цей стаканчик.

"Не маю жодного уявлення, звідки вона, бо це подарунок. Ймовірно, чашку презентували на виставці для дітей. Людина, яка купила її, мабуть, побачила милий дизайн і не перевірила дно горнятка. Гадки не маю, наскільки такі речі можуть бути небезпечними, але моїй доньці лише 4 роки", — додає вона.

Жінку здивував напис на чашці Фото: колаж Фокус

До речі, мільйони людей по всьому світу використовують пластикові стаканчики та контейнери щодня для того, аби переносити та зберігати різноманітні продукти та напої.

Однак дослідження доводять потенційну небезпеку цього матеріалу. Хімічні речовини в пластику можуть загрожувати здоров'ю людей. За даними Гарвардської медичної школи, деякі сполуки, які використовуються для виготовлення таких виробів, за певних умов можуть "вимиватися" або "мігрувати" в продукти, які містяться всередині.

Вероніка поки що не планує викидати чашку, але попередження змусило її уважніше поставитися до використання пластику.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що туристка Кейт зробила собі красиве тату арабською мовою, але дарма не поцікавилась перекладом. Мандрівниця пояснила, що побачила такий самий напис на ринку в Марокко. У коментарях під її відео юзери почали насміхатися та іронізувати.

Крім того, пасажирка круїзного лайнера залишила у номері електрочайник та смаколики, сподіваючись, що вони стануть приємним подарунком для тих, хто стане наступним гостем корабля, однак у соцмережах не оцінили "добрий вчинок" жінки.