Женщина заказала цветы для сестры: увидев дизайн букета, она впала в истерику (фото)

Лора не разглашает название компании, где делала свой заказ. Она позвонила туда, чтобы во всем разобраться, но так и не услышала внятного объяснения.

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56-летняя Лора Прилл из Огайо (США) заказала дизайнерский букет, чтобы подбодрить свою 60-летнюю сестру Лизу Галли, которая лежала в больнице. Женщина впала в истерику, увидев привезенную курьером цветочную композицию. Соответствующие кадры завирусились в TikTok сразу после публикации.

Поскольку Галли всегда любила собак, Прилл заказала в интернете букет в форме маленькой белой собачки. Однако дизайн в реальности кардинально отличался от того, что рекламировали в интернете.

"К сожалению, не видела эти цветы перед вручением. Их привезла курьерская доставка, потому что я живу в другом городе. Я была шокирована. Букет выглядел совершенно иначе. Сестра прислала мне сообщение, что цветы очаровательны, но это не то, что я заказывала", — рассказывает Прилл в интервью Newsweek.

Женщина не разглашает название компании, где делала свой заказ. Она позвонила туда, чтобы во всем разобраться, но так и не услышала внятного объяснения.

Букет кардинально отличается от рекламного образца Фото: TikTok

Сообщение Лоры в TikTok стало вирусным, собрав более 1,1 миллиона просмотров и множество лайков.

"Когда мы увидели все комментарии, то смеялись. Сестра была в больнице намного дольше, чем ожидалось. Это было очень страшное время, но смешные отзывы зрителей помогли нам пройти этот путь", — резюмирует Прилл.

Кстати, персонал больницы также заинтересовался цветочной композицией. Букет даже стал местной достопримечательностью. Другие пациенты заходили в палату к Лизе Галли, чтобы посмотреть на причудливый дизайн цветов.

"Представьте себе, что вы просыпаетесь от наркоза и видите эти собачьи глаза, которые безумно смотрят на вас", — шутит один из пользователей сети под опубликованными снимками.

Напомним, ранее Фокус писал, что известная 28-летняя канадская интернет-знаменитость Pokimane попала в скандал, показав свой экстравагантный букет на день рождения.

Кроме того, мы писали, что на свадьбе в Боснии и Герцеговине милая свадебная традиция закончилась настоящей дракой. Три незамужних женщины не смогли поделить букет невесты. В народе считают, что гостья, которая поймает "трофей", первой выйдет замуж.