Вместо цветов доллары: популярную стримершу раскритиковали за необычный букет (видео)

Инфлюенсер Pokimane вызвала неодобрение среди фанатов своим вызывающим поступком. В комментариях под роликами знаменитости все чаще появляются слова об отмене и блокировке.

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Известная 28-летняя канадская интернет-знаменитость Pokimane попала в скандал, показав свой экстравагантный подарок на день рождения. Многие фанаты раскритиковали стримершу, обвинив ее в том, что она выставляет напоказ свое богатство. Видео с букетом она опубликовала в TikTok.

Настоящее имя девушки — Иман Анис. Она ведет прямые трансляции на стриминговой платформе Twitch, а также делится новостями в своих социальных сетях. Видео с ее участием часто собирают миллионы просмотров.

Недавно Pokimane ответила на критику своего видео, в котором она показала экстравагантный букет из долларовых купюр, подаренный ей на день рождения. Знаменательное событие инфлюенсер отпраздновала в начале этой недели.

"Угадайте, кто получил это на мой день рождения, лол", — подписала она свой ролик.

Хотя многим зрителям понравился необычный подарок и они разделили пожелания по случаю дня рождения, но некоторые фанаты выразили неодобрение тем, что Pokimane демонстрирует деньги.

Девушка показала букет из денег, который понравился не всем фанатам Фото: TikTok

"Очень утомительно видеть, как многие знаменитости, стримеры так оторваны от реальности", "У меня никогда не было цветов… особенно денежных", "Наверное, не очень разумно загружать это, когда люди блокируют и отменяют знаменитостей… Не хотелось бы, чтобы весь мир заблокировал и вас", — написали они.

Многим зрителям понравился подарок, но нашлись и те кто был недоволен поступком звезды Фото: TikTok

Pokimane ответила на их комментарий, сказав, что понимает их чувства и что она "надеется, что люди осознают, что это была шутка".

Многие другие зрители присоединились к обсуждению, в комментариях мелькал термин "digitine", сокращенно "цифровая гильотина". Он набрал популярность после Met Gala 2024. Эта популярная фраза используется в социальных сетях как призыв отписаться или заблокировать знаменитостей, критикуя их за то, что они не используют свои платформы и привилегии для помощи нуждающимся.

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