Вместо цветов доллары: популярную стримершу раскритиковали за необычный букет (видео)
Инфлюенсер Pokimane вызвала неодобрение среди фанатов своим вызывающим поступком. В комментариях под роликами знаменитости все чаще появляются слова об отмене и блокировке.
Известная 28-летняя канадская интернет-знаменитость Pokimane попала в скандал, показав свой экстравагантный подарок на день рождения. Многие фанаты раскритиковали стримершу, обвинив ее в том, что она выставляет напоказ свое богатство. Видео с букетом она опубликовала в TikTok.
Настоящее имя девушки — Иман Анис. Она ведет прямые трансляции на стриминговой платформе Twitch, а также делится новостями в своих социальных сетях. Видео с ее участием часто собирают миллионы просмотров.
Недавно Pokimane ответила на критику своего видео, в котором она показала экстравагантный букет из долларовых купюр, подаренный ей на день рождения. Знаменательное событие инфлюенсер отпраздновала в начале этой недели.
"Угадайте, кто получил это на мой день рождения, лол", — подписала она свой ролик.
Хотя многим зрителям понравился необычный подарок и они разделили пожелания по случаю дня рождения, но некоторые фанаты выразили неодобрение тем, что Pokimane демонстрирует деньги.
"Очень утомительно видеть, как многие знаменитости, стримеры так оторваны от реальности", "У меня никогда не было цветов… особенно денежных", "Наверное, не очень разумно загружать это, когда люди блокируют и отменяют знаменитостей… Не хотелось бы, чтобы весь мир заблокировал и вас", — написали они.
Pokimane ответила на их комментарий, сказав, что понимает их чувства и что она "надеется, что люди осознают, что это была шутка".
Многие другие зрители присоединились к обсуждению, в комментариях мелькал термин "digitine", сокращенно "цифровая гильотина". Он набрал популярность после Met Gala 2024. Эта популярная фраза используется в социальных сетях как призыв отписаться или заблокировать знаменитостей, критикуя их за то, что они не используют свои платформы и привилегии для помощи нуждающимся.
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