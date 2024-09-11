"Хочу увидеть ее мужа": три незамужних женщины подрались на свадьбе из-за букета невесты

Ведущий свадебной церемонии попытался разрядить ситуацию, предложив невесте бросить букет еще раз, но гости не останавливались и продолжали борьбу.

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На свадьбе в Боснии и Герцеговине милая свадебная традиция закончилась настоящей дракой. Три незамужних женщины не смогли поделить букет невесты. В народе считают, что гостья, которая поймает "трофей", первой выйдет замуж. Об этом пишет издание New York Post.

На опубликованных в сети кадрах, которые мгновенно стали вирусными, невеста стоит спиной к женщинам, а затем бросает цветы в сторону собравшейся позади толпы. Три красавицы в роскошных платьях одновременно подпрыгнули, чтобы схватить букет, а затем упали на пол и начали возиться, пытаясь отобрать у конкуренток вожделенный приз.

В какой-то момент ведущий попытался разрядить ситуацию, предложив невесте бросить букет еще раз, но гости не останавливались и продолжали борьбу. Невесте даже пришлось самой подойти и попытаться разнять подруг.

В конце концов, женщина в черном платье стала победительницей: она прижала своим телом двух соперниц к земле и выхватила букет.

Это видео собрало немало комментариев от пользователей сети, которые были шокированы от увиденного.

"Как только они оказываются на полу, становится делом принципа не отпускать тот проклятый букет";

"Эти женщины могут претендовать на медали в борьбе на Олимпийских играх":

"Какое неудержимое желание устроить свою личную жизнь";

"Когда та женщина в черном платье выйдет замуж, то я хочу увидеть ее мужа, за которого она так отчаянно боролась".

Напомним, ранее Фокус писал о свидетельнице Джесс Розен из США, которая своей речью на свадьбе "взорвала" зал — все гости, услышав ее тост, смеялись до слез. Невеста была шокирована таким комментарием, но также начала смеяться, прикрывая лицо белым платком.

Кроме того, мы рассказывали о бразильской инфлюенсерше Сабрине Лоу, которая должна была стать подружкой на свадьбе и не могла дождаться, чтобы сопровождать свою подругу к алтарю. Однако ее радость была недолгой. По словам девушки, невеста вдруг решила, что не хочет видеть конкурентку на церемонии.