"Хочу побачити її чоловіка": троє незаміжніх жінок побилися на весілля через букет нареченої

Ведучий весільної церемонії спробував розрядити ситуацію, запропонувавши нареченій кинути букет ще раз, але гості не зупинялися й продовжували боротьбу.

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На весіллі в Боснії та Герцеговині мила весільна традиція закінчилася справжньою бійкою. Троє незаміжніх жінок не змогли поділити букет нареченої. У народі вважають, що гостя, яка спіймає "трофей", першою вийде заміж. Про це пише видання New York Post.

На опублікованих у мережі кадрах, які миттєво стали вірусними, наречена стоїть спиною до жінок, а потім кидає квіти у бік натовпу, що зібрався позаду. Троє красунь у розкішних сукнях одночасно підстрибнули, щоб схопити букет, а потім впали на підлогу й почали вовтузитися, намагаючись відібрати у конкуренток жаданий приз.

У якийсь момент ведучий спробував розрядити ситуацію, запропонувавши нареченій кинути букет ще раз, але гості не зупинялися й продовжували боротьбу. Нареченій навіть довелось самій підійти й спробувати розборонити подруг.

Зрештою, жінка в чорній сукні стала переможницею: вона притиснула своїм тілом двох суперниць до землі й вихопила букет.

Це відео зібрало чимало коментарів від користувачів мережі, які були шоковані від побаченого.

"Як тільки вони опиняються на підлозі, стає справою принципу не відпускати той клятий букет";

"Ці жінки можуть претендувати на медалі у боротьбі на Олімпійських іграх":

"Яке нестримне бажання влаштувати своє особисте життя";

"Коли та жінка в чорній сукні вийде заміж, то я хочу побачити її чоловіка, за якого вона так відчайдушно боролась".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дружку Джесс Розен з США, яка своєю промовою на весіллі "підірвала" зал — всі гості, почувши її тост, сміялися до сліз. Наречена була шокована таким коментарем, але також почала сміятися, прикриваючи обличчя білою хустинкою.

Крім того, ми розповідали про бразильську інфлюенсерку Сабріну Лоу, яка мала стати дружкою на весіллі й не могла дочекатися, щоб супроводжувати свою подругу до вівтаря. Однак її радість була недовгою. За словами дівчини, наречена раптом вирішила, що не хоче бачити конкурентку на церемонії.