Жінка замовила квіти для сестри: побачивши дизайн букета, вона впала в істерику (фото)

Лора не розголошує назву компанії, де робила своє замовлення. Вона зателефонувала туди, щоб в усьому розібратися, але так і не почула чіткого пояснення.

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56-річна Лора Прілл з Огайо (США) замовила дизайнерський букет, щоб підбадьорити свою 60-річну сестру Лізу Галлі, яка лежала у лікарні. Жінка впала в істерику, побачивши привезену кур’єром квіткову композицію. Відповідні кадри завірусились у TikTok відразу після публікації.

Оскільки Галлі завжди любила собак, Прілл замовила в інтернеті букет у формі маленького білого песика. Однак дизайн у реальності кардинально відрізнявся від того, що рекламували в інтернеті.

"На жаль, не бачила ці квіти перед врученням. Їх привезла кур’єрська доставка, бо я живу в іншому місті. Я була шокована. Букет мав зовсім інший вигляд. Сестра надіслала мені повідомлення, що квіти чарівні, але це не те, що я замовляла", — розповідає Прілл в інтерв’ю Newsweek.

Жінка не розголошує назву компанії, де робила своє замовлення. Вона зателефонувала туди, щоб в усьому розібратися, але так і не почула чіткого пояснення.

Букет кардинально відрізніється від рекламного зразка Фото: TikTok

Допис Лори у TikTok став вірусним, зібравши понад 1,1 мільйона переглядів і безліч вподобайок.

"Коли ми побачили всі коментарі, то так сміялися. Сестра була в лікарні набагато довше, ніж очікувалося. Це був дуже страшний час, але смішні відгуки глядачів допомогли нам пройти цей шлях", — резюмує Прілл.

До речі, персонал лікарні також зацікавився квітковою композицією. Букет навіть став місцевою визначною пам’яткою. Інші пацієнти заходили у палату до Лізи Галлі, щоб подивитися на чудернацький дизайн квітів.

"Уявіть собі, що ви прокидаєтеся від наркозу і бачите ці собачі очі, які безумно дивляться на тебе", — жартує один з користувачів мережі під опублікованими знімками.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відома 28-річна канадська інтернет-знаменитість Pokimane потрапила в скандал, показавши свій екстравагантний букет на день народження.

Крім того, ми писали, що на весіллі в Боснії та Герцеговині мила весільна традиція закінчилася справжньою бійкою. Троє незаміжніх жінок не змогли поділити букет нареченої. У народі вважають, що гостя, яка спіймає "трофей", першою вийде заміж.