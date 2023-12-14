Коштує 6 тис. гривень: мати замовила "кокаїновий торт" у подарунок сину на 30-річчя (фото)

Спочатку кондитерка хотіла відмовитися від абсурдного замовлення, але зрештою погодилась.

Related video

36-річна австралійська кондитерка Скай Бейлі, яка займається випіканням десертів з оригінальним оформленням, здивувала користувачів мережі своїм "кокаїновим тортом". Жінка поділилась фотографіями кулінарного експерименту на сторінці пекарні Skysies Cakes у Facebook й викликала дуже неоднозначну реакцію в клієнтів.

Важливо

Жарт не вдався: жінка спекла "космічний" торт для колег, але на неї подали до суду

За словами Бейлі, торт з індивідуальним оформленням на 30-річчя сину замовила його матір. Спочатку кулінарка "наморщила носа" через це абсурдне замовлення, але зрештою погодилася.

"Я просто печу торти і не ставлю запитань", – написала вона у дописі й зібрала на момент публікації аж 182 тисячі вподобайок.

На поширених нею кадрах можна побачити пакет з характерним білим порошком, три "доріжки" із цукрової пудри, банківську картку та розкидані врізнобіч купюри по 50 доларів із помадки. Зверху на торті написано: "З 30-річчям, Блейк".

"Кокаїновий торт" спровокував дискусію у мережі Фото: facebook.com/skysiescakes

Бейлі каже, що замовниця була захваті від побаченого. Десерт обійшовся їй у 250 австралійських доларів (близько 6,2 тис. грн).

У коментарях думки користувачів мережі розділилися. Одним сподобався такий "приголомшливий" дизайн, а інші звинуватили пекарку в пропаганді наркотиків.

Це вже не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про блогерку Хрісі з американського штату Теннессі, яка розкритикувала незграбне оформлення десерту вартістю 200 доларів (понад 7 тис. грн). За її словами, це був подарунок від неї до першого дня народження онуки.

До того ж ми розповідали про пару зі США, яка вирішили купити торт, щоб дізнатися стать своєї першої дитини, але все пішло не за планом. Повідомляється, що магазин швидко виправив помилку і надіслав майбутнім батькам другий десерт безплатно.