Стоит 6 тыс. гривен: мать заказала "кокаиновый торт" в подарок сыну на 30-летие (фото)

Сначала кондитерша хотела отказаться от абсурдного заказа, но в конце концов согласилась.

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36-летняя австралийская кондитерша Скай Бейли, которая занимается выпеканием десертов с оригинальным оформлением, удивила пользователей сети своим "кокаиновым тортом". Женщина поделилась фотографиями кулинарного эксперимента на странице пекарни Skysies Cakes в Facebook и вызвала очень неоднозначную реакцию у клиентов.

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По словам Бейли, торт с индивидуальным оформлением на 30-летие сыну заказала его мать. Сначала кулинар "наморщила нос" из-за этого абсурдного заказа, но в конце концов согласилась.

"Я просто пеку торты и не задаю вопросов", — написала она в посте и собрала на момент публикации аж 182 тысячи лайков.

На обнародованных ею кадрах можно увидеть пакет с характерным белым порошком, три "дорожки" из сахарной пудры, банковскую карточку и разбросанные в разные стороны купюры по 50 долларов из помадки. Сверху на торте написано: "С 30-летием, Блейк".

"Кокаиновый торт" спровоцировал дискуссию в сети Фото: facebook.com/skysiescakes

Бейли говорит, что заказчица была в восторге от увиденного. Десерт обошелся ей в 250 австралийских долларов (около 6,2 тыс. грн).

В комментариях мнения пользователей сети разделились. Одним понравился такой "потрясающий" дизайн, а другие обвинили пекаря в пропаганде наркотиков.

Это уже не первая подобная история. Ранее Фокус писал о блогерше Хриси из американского штата Теннесси, которая раскритиковала неуклюжее оформление десерта стоимостью 200 долларов (более 7 тыс. грн). По ее словам, это был подарок от нее к первому дню рождения внучки.

К тому же мы рассказывали о паре из США, которая решили купить торт, чтобы узнать пол своего первого ребенка, но все пошло не по плану. Сообщается, что магазин быстро исправил ошибку и прислал будущим родителям второй десерт бесплатно.