Шутка не удалась: женщина испекла "космический" торт для коллег, но на нее подали в суд

В свой последний рабочий день Мариска покинула рабочее место, оставив сотрудникам отеля торт-сюрприз и записку с рекомендацией не есть его в рабочее время. К сожалению, некоторые из них просто не смогли дождаться конца смены.

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В Голландии уходящая на пенсию повариха, желая по-особенному попрощаться со своими коллегами, приготовила для них в качестве сюрприза "космический" торт с коноплей. Однако ничего хорошего из этого не вышло. Об этом пишет Oddity Central.

Женщина, которою зовут Мариска, долгое время работала в одном из отелей вместе со своими коллегами и хотела расстаться с ними на "веселой ноте". В прошлом они много раз обсуждали "космический" торт с добавлением конопли, но до совместного приготовления дело так и не дошло.

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Однако в именно это лакомство женщина решила приготовить для своих коллег в качестве прощального подарка. В свой последний рабочий день она покинула рабочее место, оставив сотрудникам отеля торт-сюрприз и записку с рекомендацией не есть его в рабочее время. К сожалению, некоторые из них просто не смогли дождаться конца смены.

Не зная, что в торте содержится каннабис, двое коллег Мариски быстро съели несколько кусочков, о чем впоследствии пожалели. По сообщениям, один из них почувствовал сильную усталость, у него началась рвота, и в конце концов он потерял сознание. Даже очнувшись мужчина чувствовал себя настолько плохо, что не смог пойти домой и был вынужден провести ночь в гостинице.

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Другой коллега сразу после употребления десерта с коноплей почувствовал тошноту и, как сообщается, некоторое время плохо спал. В итоге оба мужчины подали на Мариску в суд за ее неожиданный прощальный подарок.

"Некоторые люди реагируют хорошо, но с другими это не срабатывает", — сказала она суду, пытаясь объяснить, что в ее намерения не входило навредить своим знакомым.

Объяснения женщины не очень убедили судью, который назвал ее действия "неудачным розыгрышем" и сказал, что она должна была подумать о возможных последствиях своих действий. Тем не менее, он не согласился с требованием прокурора о 60 часах общественных работ, заставив женщину выплатить своим коллегам компенсацию, а также условный штраф в размере 750 евро. Издание отмечает, что каннабис в Нидерландах разрешен.

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