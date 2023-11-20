"Меня трясет и я потею": любительница Pepsi выпивает по 2 литра каждый день (видео)

По словам Наташи, она испытывает побочные физические эффекты, если не пьет Pepsi. Молодая девушка рассказала более подробно о своей "зависимости".

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Любительница газированных напитков, которую зовут Наташа, повергла людей в шок, рассказав, что каждый день выпивает по два литра Pepsi. Она утверждает, что даже без одной баночки ее трясет и бросает в пот. Об этом девушка рассказала в своем видео в TikTok.

Девушка, которая утверждает, что безнадежно зависима от Pepsi Max, говорит, что это первый напиток, за которым она тянется по утрам. Она считает, что за день выпивает около двух литров этого напитка.

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Пользовательница TikTok, имеющая около 10 000 подписчиков, удивила многих своих зрителей, рассказав о своей любви к газированному напитку, который она пьет точно так же, как "дышит кислородом".

По словам Наташи, она даже испытывает побочные физические эффекты, когда не пьет Pepsi, и если не выпьет хотя бы глоток в течение 24 часов, то ее начинает трясти. В ролике, набравшем более 1,3 млн просмотров, 20-летняя девушка рассказала, что к моменту поступления в колледж она уже пристрастилась к безалкогольному напитку, принося на занятия четыре литра жидкости без сахара.

"Когда я училась в шестом классе, я делала такую штуку, и люди думали, что я такая странная. Я приносила в класс двухлитровую бутылку Pepsi, ставила ее на стол и просто пила из нее. Не было ни одного дня, чтобы я ходила в школу без бутылки Pepsi Max. Если мне не будут покупать Pepsi Max — я умру", — сказала Наташа.

Молодая девушка рассказала более подробно о своей "зависимости" Фото: TikTok

Далее молодая девушка рассказала более подробно о своей "зависимости".

"Я выпивала не менее двух литров Pepsi Max каждый день в течение двух лет. Я не шучу, я не преувеличиваю. Если вы знаете меня в реальной жизни, то знаете, что это правда. Я чертовски люблю Pepsi Max всей своей натурой. Мне нравится, как напиток ощущается, когда попадает мне в горло. Я еще даже не сходила в туалет, а уже выпила стакан Pepsi. Я пью Pepsi Max, как будто дышу кислородом. Меня трясет, я потею… У меня начинается сильная мигрень, если я не пью Pepsi в течение 24 часов. Это должно стать тревожным сигналом, но этого не происходит", — рассказала Наташа.

Многие подписчики выразили обеспокоенность в связи с огромным потреблением девушки газированного напитка.

"Полный рот Pepsi с утра — это просто ужас", — написал один из пользователей.

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