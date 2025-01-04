Лежала под полом: женщина показала невероятную находку конца прошлого века (фото)

Американка Хизер Утт нашла несколько интересных вещей в старом доме, с тех пор как начала ремонт. Подробнее об этом случае женщина рассказала в своих социальных сетях.

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Хизер Утт из городка Гассевей, что в американском штате Западная Вирджиния, во время ремонта в 100-летнем доме нашла документы, датированные началом ХХ века. Как выяснилось, эти артефакты раскрывают некоторые факты об истории населенного пункта.

"Мы нашли несколько интересных вещей в доме, с тех пор как начали ремонт. В частности, это был акт о недостаче или повреждении груза в поезде. Там есть несколько имен, которые можно разглядеть. Вероятно, документ адресовался железной дороге в городке, где я живу. Депо до сих пор стоит вниз по улице, но уже закрыто, а железнодорожные пути перенесли наверх. К сожалению, бумажки порваны на много кусков, поэтому трудно сказать, о чем именно там шла речь", — рассказывает Утт в интервью Newsweek.

Артефакты раскрывают некоторые факты об истории населенного пункта Фото: Facebook

Женщина поделилась своей находкой в Facebook-группе "Наш старый дом". Все участники этого сообщества живут в старых домах с очень богатой историей и наследием.

В заметке, получившем сотни отзывов, автор показывает клочки бумаги, которые, похоже, напечатала железнодорожная компания угля и кокса. "Нашла это под полом на своем чердаке. Датировано 21 июля 1913 года", — написала она.

Хизер планирует сохранить документ, чтобы позже поместить в рамку.

Реакция сообщества

"Мой дедушка работал бригадиром на Пенсильванской железной дороге, что в городе Рединг. Это очень крутая находка!", — прокомментировала увиденное одна из читательниц;

Другая добавила: "Мы нашли платежные квитанции моего прадедушки с L&N Railroad. Он был начальником участка до выхода на пенсию в 1974 году. Через два года он умер — это произошло еще до моего рождения, поэтому мы никогда не встречались. Люблю такие вещи";

"Вероятно, в вашем доме когда-то жил торговец углем или работник железной дороги", — предположил следующий юзер;

Еще один участник обсуждения поделился советом: "Вставьте их в рамку и держите подальше от ярких окон, чтобы они не потускнели".

Женщина поделилась своей находкой в Facebook-группе "Наш старый дом" Фото: Facebook

Кроме того, британец Марк Уорган нашел картину на свалке, а потом похвастался, что продал ее за 26 500 фунтов стерлингов (около 1,4 млн гривен). Произведение искусства отнесли в Британский музей, чтобы эксперты подтвердили его подлинность. Выяснилось, что картина — настоящая, это 500-летняя гравюра.

А вот одна женщина, которая обожает покупать интересные вещи в комиссионных магазинах, недавно расплакалась, увидев на секонде "самую печальную находку", посвященную памяти умерших домашних любимцев.