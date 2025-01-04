Лежала під підлогою: жінка показала неймовірну знахідку кінця минулого століття (фото)

Американка Хізер Утт знайшла кілька цікавих речей у старому будинку, відколи почала ремонт. Детальніше про цей випадок жінка розповіла у своїх соціальних мережах.

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Хізер Утт з містечка Гассевей, що в американському штаті Західна Вірджинія, під час ремонту в 100-річному будинку знайшла документи, датовані початком ХХ століття. Як з’ясувалось, ці артефакти розкривають деякі факти про історію населеного пункту.

"Ми знайшли кілька цікавих речей у будинку, відколи почали ремонт. Зокрема, це був акт про нестачу або пошкодження вантажу в поїзді. Там є кілька імен, які можна розгледіти. Ймовірно, документ адресувався залізниці у містечку, де я живу. Депо й досі стоїть вниз по вулиці, але вже закрите, а залізничні колії перенесли нагору. На жаль, папірці порвані на багато шматків, тож важко сказати, про що саме там йшлося", — розповідає Утт в інтерв'ю Newsweek.

Артефакти розкривають деякі факти про історію населеного пункту Фото: Facebook

Жінка поділилася своєю знахідкою у Facebook-групі "Наш старий дім". Усі учасники цієї спільноти живуть у старих будинках з дуже багатою історією та спадщиною.

У дописі, який отримав сотні відгуків, авторка показує клаптики паперу, які, схоже, надрукувала залізнична компанія вугілля та коксу. "Знайшла це під підлогою на своєму горищі. Датовано 21 липня 1913 року", — написала вона.

Хізер планує зберегти документ, щоб згодом помістити у рамку.

Реакція спільноти

"Мій дідусь працював бригадиром на Пенсильванській залізниці, що в місті Редінґ. Це дуже крута знахідка!", — прокоментувала побачене одна з читачок;

Інша додала: "Ми знайшли платіжні квитанції мого прадідуся з L&N Railroad. Він був начальником дільниці до виходу на пенсію в 1974 році. За два роки він помер — це сталось ще до мого народження, тому ми ніколи не зустрічалися. Люблю такі речі";

"Ймовірно, у вашому будинку колись жив торговець вугіллям або працівник залізниці", — припустив наступний юзер;

Ще один учасник обговорення поділився порадою: "Вставте їх у рамку і тримайте якомога далі від яскравих вікон, щоб вони не потьмяніли".

Жінка поділилася своєю знахідкою у Facebook-групі "Наш старий дім" Фото: Facebook

Крім того, британець Марк Ворган знайшов картину на смітнику, а потім похизувався, що продав її за 26 500 фунтів стерлінгів (близько 1,4 млн гривень). Твір мистецтва віднесли до Британського музею, щоб експерти підтвердили його автентичність. З'ясувалось, що картина — справжня, це 500-річна гравюра.

А от одна жінка, яка обожнює купувати цікаві речі у комісійних магазинах, нещодавно розплакалась, побачивши на секонді "найсумнішу знахідку", присвячену пам’яті померлих домашніх улюбленців.