Тато у вагоні поїзда сказав доньці "ні", але вона не опустила руки (відео)

У соціальних мережах стало дуже популярним відео з класичним сюжетом "хороший поліціянт, поганий поліціянт" у сімейному виконанні. Дворічна Еллі Перкінс підкорила серця мільйонів глядачів своєю реакцією на батьківське зауваження, звернувшись за підтримкою до дядька.

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Ця зворушлива сцена зібрала понад 4 мільйони переглядів і 405 тисяч вподобайок у TikTok.

На опублікованих кадрах можна побачити малечу, яка сидить у поїзді навпроти свого 31-річного батька — Тіма. Коли дорослий дівчинці зауваження, вона одразу повертається до дядька Захарі, котрий сидить поруч і миттєво заспокоює племінницю, називаючи її "гарною дівчинкою".

Деталі смішної ситуації

"Ми їхали потягом додому до Захарі, який мешкає в Нью-Йорку. Еллі — товариська непосида, тому було складно втримати її в спокої. Дитина почала заглядати через сидіння і намагалася заговорити з дівчиною позаду нас. Делікатно просили її зупинитися, але вона продовжувала. Багато людей впізнають в цьому відео власні смішні ситуації з дітьми. Якщо ви знаєте малюків, то розумієте – вони постійно перевіряють межі дозволеного", — розповіла в розмові з Newsweek 33-річна мама дівчинки Джордан, домогосподарка з Нового Орлеана (США).

Відео триває лише десять секунд, тож глядачі так і не побачили, як буквально за мить вона знову хихотіла.

Ставлення інтернет-спільноти

Користувачі TikTok активно відреагували на відео, яке зібрало майже тисячу коментарів.

"Діти володіють навичками маніпуляції на найвищому рівні. Вони прекрасно знають, хто є слабкою ланкою", — зауважив один із коментаторів;

Інший додав: "Вона ніби каже: "Бачиш, як твій брат зі мною розмовляє?";

Третій жартує: "Племінники й племінниці ніколи ні в чому не винні! Ми знаємо, що наші брати й сестри просто помиляються!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Аврору Маккосланд, маму п’ятирічного школяра, яка поділилася кумедним випадком у TikTok. Після занять учителька покликала її для розмови й розповіла, як син здивував увесь клас, коли розповів, чим саме займається його мама на роботі. Ця розповідь викликала хвилю сміху в мережі.

А в Португалії 29-річна Кандіда Вілла-Лобос та її 28-річний чоловік Себастьяо Олівейра намагалися розвеселити свого двомісячного малюка. Проте всі їхні зусилля завершилися лише байдужим та серйозним поглядом із боку немовляти.