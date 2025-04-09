Папа в вагоне поезда сказал дочери "нет", но она не опустила руки (видео)

В социальных сетях стало очень популярным видео с классическим сюжетом "хороший полицейский, плохой полицейский" в семейном исполнении. Двухлетняя Элли Перкинс покорила сердца миллионов зрителей своей реакцией на замечание от отца, обратившись за поддержкой к дяде.

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Эта трогательная сцена собрала более 4 миллионов просмотров и 405 тысяч лайков в TikTok.

На опубликованных кадрах можно увидеть малышку, которая сидит в поезде напротив своего 31-летнего отца — Тима. Когда взрослый делает девочке замечание, она сразу поворачивается к дяде Захари, который сидит рядом и мгновенно успокаивает племянницу, называя ее "хорошей девочкой".

Детали смешной ситуации

"Мы ехали поездом домой к Захаре, который живет в Нью-Йорке. Элли — общительная непоседа, поэтому было сложно удержать ее в покое. Ребенок начал заглядывать через сиденье и пытался заговорить с девушкой позади нас. Деликатно просили ее остановиться, но она продолжала. Многие люди узнают в этом видео собственные смешные ситуации с детьми. Если вы знаете малышей, то понимаете — они постоянно проверяют границы дозволенного", — рассказала в разговоре с Newsweek 33-летняя мама девочки Джордан, домохозяйка из Нового Орлеана (США).

Видео длится всего десять секунд, поэтому зрители так и не увидели, как буквально через мгновение она снова хихикала.

Отношение интернет-сообщества

Пользователи TikTok активно отреагировали на видео, которое собрало почти тысячу комментариев.

"Дети владеют навыками манипуляции на самом высоком уровне. Они прекрасно знают, кто является слабым звеном", — отметил один из комментаторов;

Другой добавил: "Она как бы говорит: "Видишь, как твой брат со мной разговаривает?";

Третий шутит: "Племянники и племянницы никогда ни в чем не виноваты! Мы знаем, что наши братья и сестры просто ошибаются!".

Напомним, ранее Фокус писал об Авроре Маккосланд, маме пятилетнего школьника, которая поделилась забавным случаем в TikTok. После занятий учительница позвала ее для разговора и рассказала, как сын удивил весь класс, когда рассказал, чем именно занимается его мама на работе. Этот рассказ вызвал волну смеха в сети.

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