Мама запитала сина, що треба казати чужинцям: той за словами в кишеню не ліз (відео)

Чотирирічний Ровен став інтернет-сенсацією завдяки діалогові зі своєю мамою, яка вчила його правильній взаємодії із незнайомцями. 31-річна Ліндсі з Айови, що в США, не могла й подумати, яку відповідь дасть її син під час бесіди.

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Відео, опубліковане у TikTok, стало вірусним і зібрало 7,3 мільйона переглядів.

У кадрі мама чотирирічного Ровена запитує, що б він відповів, якби чужинець запропонував йому сісти в машину за "цукерку". Хлопчик відповідає без жодних вагань: "Ні, дякую", а потім додає: "Мій тато прийде і дасть вам *** (прочухана)".

"Я цього не вчила. Йому всього чотири роки, тож це завжди сюрприз, що виходить з його вуст", — розповіла Ліндсі, додавши, що хлопчик дивиться реслінг, тож, ймовірно, підхопив вираз звідти.

Позиція дитячої психологині

Дитяча психологиня Анна Азнар, засновниця онлайн-платформи REC Parenting, яка підтримує батьків та опікунів, стверджує, що батьки мають готувати дітей до таких ситуацій досить рано й коригувати інформацію відповідно до віку дитини.

"Ви програєте різні ситуації, як це робить мама у відео. З підлітками маємо говорити про небезпеку від незнайомців як у "реальному світі", так і в онлайні. Батьки мають наголошувати, що не можна надавати особисту інформацію чи надсилати власні фотографії", — продовжила вона.

Азнар наголосила, що батьки повинні допомогти дітям зрозуміти, що не всі люди добрі, але робити це треба без залякування, щоб не створити атмосферу нагнітання тривоги.

"Нарешті, важливо пояснити дітям, що небезпека може походити також від знайомих людей, і пояснити, яка поведінка є прийнятною, а яка — ні", — додала вона.

Думки глядачів

Відео наразі зібрало 775 тисяч вподобайок та майже 9 тисяч коментарів. Багато хто з коментаторів відзначає "хороші манери" Ровена.

"Ні, дякую — це такий чесний перед загрозою", — написав один користувач;

Інший погодився: "Принаймні він ввічливий";

"Гаразд, за Ровена нам хвилюватися не треба", — зазначив третій глядач;

Четвертий юзер поділився власним досвідом: "Я запитала свого сина, що б він зробив, якби до нього підійшов незнайомець, і той сказав: "Зупинися, звернись калачиком і котися звідси'".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мешканка Перта (Західна Австралія) Габбі Кліксбі, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, переглянула запис із камери відеоспостереження, встановленої в дитячій кімнаті, і почула щось кумедне. Це відео швидко набуло популярності та стало вірусним у мережі.

Тим часом Сара Коллінз планувала зафіксувати зворушливий сімейний момент, але її запис вийшов зовсім неочікуваним. На відео її син сидить на дивані поруч із вітчимом і раптово вимовляє несподівану фразу, яка приголомшила батьків. Кумедний ролик миттєво став хітом у TikTok, зібравши мільйони переглядів.