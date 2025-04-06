Мама спросила сына, что надо говорить чужакам: тот за словами в карман не лез (видео)

Четырехлетний Ровен стал интернет-сенсацией благодаря диалогу со своей мамой, которая учила его правильному взаимодействию с незнакомцами. 31-летняя Линдси из Айовы, что в США, не могла и подумать, какой ответ даст ее сын во время беседы.

Related video

Видео, опубликованное в TikTok, стало вирусным и собрало 7,3 миллиона просмотров.

В кадре мама четырехлетнего Ровена спрашивает, что бы он ответил, если бы чужак предложил ему сесть в машину за "конфету". Мальчик отвечает без всяких колебаний: "Нет, спасибо", а затем добавляет: "Мой папа придет и даст вам *** (нагоняй)".

"Я этому не учила. Ему всего четыре года, так что это всегда сюрприз, что выходит из его уст", — рассказала Линдси, добавив, что мальчик смотрит реслинг, поэтому, вероятно, подхватил выражение оттуда.

Позиция детского психолога

Детский психолог Анна Азнар, основательница онлайн-платформы REC Parenting, которая поддерживает родителей и опекунов, утверждает, что родители должны готовить детей к таким ситуациям достаточно рано и корректировать информацию в соответствии с возрастом ребенка.

"Вы проигрываете различные ситуации, как это делает мама в видео. С подростками должны говорить об опасности от незнакомцев как в "реальном мире", так и в онлайне. Родители должны подчеркивать, что нельзя предоставлять личную информацию или отправлять собственные фотографии", — продолжила она.

Азнар подчеркнула, что родители должны помочь детям понять, что не все люди добрые, но делать это надо без запугивания, чтобы не создать атмосферу нагнетания тревоги.

"Наконец, важно объяснить детям, что опасность может исходить также от знакомых людей, и объяснить, какое поведение является приемлемым, а какое — нет", — добавила она.

Мнения зрителей

Видео пока собрало 775 тысяч лайков и почти 9 тысяч комментариев. Многие из комментаторов отмечают "хорошие манеры" Ровена.

"Нет, спасибо — это такой честный перед угрозой", — написал один пользователь;

Другой согласился: "По крайней мере, он вежлив";

"Ладно, за Ровена нам волноваться не надо", — отметил третий зритель;

Четвертый юзер поделился собственным опытом: "Я спросила своего сына, что бы он сделал, если бы к нему подошел незнакомец, и тот сказал: "Остановись, свернись калачиком и катись отсюда'".

Напомним, ранее Фокус писал, что жительница Перта (Западная Австралия) Габби Кликсби, находясь на позднем сроке беременности, просмотрела запись с камеры видеонаблюдения, установленной в детской комнате, и услышала что-то забавное. Это видео быстро стало популярным в сети.

Тем временем Сара Коллинз планировала зафиксировать трогательный семейный момент, но ее запись получилась совсем неожиданной. На видео ее сын сидит на диване рядом с отчимом и внезапно произносит неожиданную фразу, которая ошеломила родителей. Забавный ролик мгновенно стал хитом в TikTok, собрав миллионы просмотров.