Эксперты назвали смартфон Samsung, который большинство людей купят в этом году: почему

Galaxy A16 станет лидером продаж смартфонов в мире и будет иметь большее значение для миллионов людей, чем Galaxy S25 Ultra. Для пользователей с ограниченным бюджетом этот смартфон будет наилучшим решением, считают эксперты.

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Длительная поддержка обновлений

Поддержка программного обеспечения имеет решающее значение для телефонов стоимостью менее 200 долларов. Пользователи с ограниченным бюджетом получат, таким образом, возможность дольше пользоваться телефоном. Samsung обещает 5 лет обновлений ПО и поддержки безопасности, что означает, что Galaxy A16 будет получать обновления One UI до 2030 года.

Galaxy A16, скорее всего, не получит многие из ИИ-функций Galaxy AI, которыми обладают его более дорогие собратья, считают специалисты.

Программное обеспечение Samsung уже много лет является одним из самых надежных на Android, а дополнительные годы поддержки Galaxy A16 добавляют ценность в его бюджетной ценовой категории.

Больше оперативной памяти

Samsung оснастила Galaxy A16 оперативной памятью объемом 6 и даже 8 ГБ (не для всех регионов, но тем не менее, — ред.). Примечательно, что южнокорейская компания ограничивает рынок США только 4 ГБ, сетуют эксперты.

Хороший дисплей с солидным дизайном

Чипсет Exynos 1330 данной модели работает достаточно хорошо. Хотя не стоит запускать на нем мобильные игры класса AAA и ожидать высоких настроек и кадров, он справится с просмотром социальных сетей и отправкой сообщений через мессенджеры.

"Сдерживать ожидания от бюджетных телефонов крайне важно. Слишком легко попасть в ловушку, придерживаясь стандартов телефона за 1300 долларов, особенно когда видим брендинг Samsung", — акцентировали авторы.

Samsung также обновила дисплей Galaxy A16. В прошлом году у смартфона была яркая OLED-панель, а в этом году более крупный 6,7-дюймовый экран стал ярче, что обеспечивает лучший опыт просмотра фильмов и игр.

Эксперты не заметили значительного улучшения камер, но основной 50-мегапиксельный датчик на удивление хорошо сработал при хорошем освещении и создал фотографии, достойные постинга в социальных сетях.

Качество за 200 долларов

Samsung Galaxy A16 — это неплохой смартфон, учитывая его цену в 200 долларов. Он идеально подходит для поддержания связи при ограниченном бюджете. Samsung всегда предлагает достойные решения в бюджетном сегменте, отмечают тестировщики. Телефоны серии А входят в число самых продаваемых в мире каждый год, и новинка не станет исключением, полагают они.

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