Експерти назвали смартфон Samsung, який більшість людей куплять цього року: чому

Galaxy A16 стане лідером продажів смартфонів у світі та матиме більше значення для мільйонів людей, ніж Galaxy S25 Ultra. Для користувачів з обмеженим бюджетом цей смартфон буде найкращим рішенням, вважають експерти.

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Фахівці androidpolice.com "пророкують" моделі Galaxy A16 рекордні продажі, про що пишуть у своєму матеріалі.

Тривала підтримка оновлень

Підтримка програмного забезпечення має вирішальне значення для телефонів вартістю менше 200 доларів. Користувачі з обмеженим бюджетом отримають, таким чином, можливість довше користуватися телефоном. Samsung обіцяє 5 років оновлень ПЗ і підтримки безпеки, що означає, що Galaxy A16 отримуватиме оновлення One UI до 2030 року.

Galaxy A16, найімовірніше, не отримає багато з ШІ-функцій Galaxy AI, якими володіють його дорожчі побратими, вважають фахівці.

Програмне забезпечення Samsung уже багато років є одним із найнадійніших на Android, а додаткові роки підтримки Galaxy A16 додають цінність у його бюджетній ціновій категорії.

Більше оперативної пам'яті

Samsung оснастила Galaxy A16 оперативною пам'яттю об'ємом 6 і навіть 8 ГБ (не для всіх регіонів, але тим не менш, — ред.). Примітно, що південнокорейська компанія обмежує ринок США тільки 4 ГБ, нарікають експерти.

Хороший дисплей із солідним дизайном

Чипсет Exynos 1330 даної моделі працює досить добре. Хоча не варто запускати на ньому мобільні ігри класу AAA і очікувати високих налаштувань і кадрів, він впорається з переглядом соціальних мереж і надсиланням повідомлень через месенджери.

"Стримувати очікування від бюджетних телефонів вкрай важливо. Занадто легко потрапити в пастку, дотримуючись стандартів телефону за 1300 доларів, особливо коли бачимо брендинг Samsung", — акцентували автори.

Samsung також оновила дисплей Galaxy A16. Минулого року у смартфона була яскрава OLED-панель, а цього року більший 6,7-дюймовий екран став яскравішим, що забезпечує кращий досвід перегляду фільмів та ігор.

Експерти не помітили значного поліпшення камер, але основний 50-мегапіксельний датчик напрочуд добре спрацював за хорошого освітлення і створив фотографії, гідні постингу в соціальних мережах.

Якість за 200 доларів

Samsung Galaxy A16 — це непоганий смартфон, враховуючи його ціну в 200 доларів. Він ідеально підходить для підтримки зв'язку при обмеженому бюджеті. Samsung завжди пропонує гідні рішення в бюджетному сегменті, відзначають тестувальники. Телефони серії А входять до числа найбільш продаваних у світі щороку, і новинка не стане винятком, вважають вони.

Раніше ми писали про те, що мільйони Android-смартфонів підтримують "секретні" функції. Є цілий список жестів, розкритих Google, які дають користувачам можливість швидко активувати певний функціонал.