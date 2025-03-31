Мільйони Android-смартфонів підтримують "секретні" функції: як ними скористатися

Є цілий список жестів, розкритих Google, які дають користувачам можливість швидко активувати певний функціонал.

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Зазвичай увімкнення або вимкнення чого-небудь на телефоні Android означає натискання кнопок або навігацію по меню. Але жести — це швидкий спосіб зробити що-небудь ще швидше, пише thesun.co.uk.

Одна з функцій, відзначених Google, — це режим "Перевернути в режим "Тсс". Компанія пояснює: "Щоб швидко ввімкнути режим "Не турбувати", покладіть телефон екраном донизу на плоску поверхню. Усе, що вам потрібно зробити, це перевернути його, і він перейде в режим "Тсс".

Функція залишатиметься активною, поки смартфон лежить екраном донизу. Звук телефону буде вимкнено. Це чудовий варіант під час ділових зустрічей, і це набагато швидше, ніж вручну переходити в режим "Не турбувати".

Варто зазначити, що всі Android-смартфони працюють трохи по-різному. Тому, хоча Google гарантує, що функція Flip To Shh працює на всіх пристроях Google Pixel 2 і пізніших версій, вона може не працювати на телефонах від інших виробників.

Є й інші зручні жести, які варто спробувати. Наприклад, Quick Tap. По суті, функція перетворює задню панель телефона на кнопку.

"Ви можете зробити знімок екрана або відтворити і призупинити відтворення мультимедіа двома натисканнями на задню панель телефону", — пояснює Google. — "Ви також можете показувати сповіщення або відкривати додаток".

Щоб налаштувати її, просто перейдіть у "Налаштування" — "Система" — "Жести" — "Швидке натискання". Потім увімкніть "Використовувати швидке натискання" і виберіть дію, яку ви хочете з ним пов'язати.

Якщо ви вибрали додаток, вам потрібно буде вибрати його, натиснувши "Відкрити додаток". Після цього ви зможете двічі натиснути на задню панель телефону, щоб активувати функцію.

Ще один трюк, що дає змогу швидко ввімкнути вібрацію або вимкнути звук — це комбінація кнопок. Просто натисніть одночасно кнопки живлення і збільшення гучності.

Жести також працюють для додатка камери. Щоб перейти в додаток камери, просто двічі натисніть кнопку живлення телефону. Це працюватиме з будь-якого екрана. А якщо ви хочете переключитися між передньою і задньою камерами, двічі поверніть телефон, поки камера відкрита.

Раніше ми писали, що смартфони зовсім не "крадуть" увагу людей. Смартфони часто звинувачують у тому, що вони заважають зосередитися, проте нове дослідження, опубліковане у Frontiers in Computer Science, доводить, що люди відволікаються незалежно від наявності телефону поруч.