Смартфони не крадуть увагу людей: учені спростували поширений міф

Смартфони часто звинувачують у тому, що вони заважають зосередитися, проте нове дослідження, опубліковане у Frontiers in Computer Science, доводить, що люди відвертають увагу незалежно від наявності телефону поруч.

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Експеримент, проведений доктором Максі Гайтмаєром з Лондонської школи економіки і політичних наук, показав, що учасники відволікалися навіть тоді, коли їхні телефони перебували поза досяжністю.

Під час спостережень 22 добровольці працювали за комп'ютером протягом двох п'ятигодинних сесій: в одній їхні смартфони були під рукою, в іншій — перебували в іншій кімнаті. Очікувалося, що з телефоном поруч люди відвертають увагу частіше, проте навіть без нього вони переключалися на перегляд непотрібних сайтів або інших відволікаючих чинників.

"Не дивно, що користувачі більше взаємодіють зі смартфоном, коли він легко доступний, проте кількість часу, що витрачається на роботу і неробочі заняття, а також фрагментація їхнього робочого дня не залежать від доступності смартфона", — пояснив фахівець.

При цьому, на думку дослідника, просто прибрати смартфон з робочого місця недостатньо — натомість важливо усвідомлено контролювати свою поведінку і звички.

Телефон — не головний ворог уваги

Гайтмаєр зазначає, що більшість людей не задоволені тим, як використовують свій телефон. Однак його дослідження показало, що в 89% випадків люди перевіряють смартфон не через сповіщення, а за власною ініціативою, боячись щось упустити.

"Наш мозок еволюційно налаштований на постійне стеження за навколишнім середовищем, тому ми не можемо годинами сидіти зосереджено", — пояснює вчений.

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Водночас учені стверджують, що якщо використання телефону вимагає додаткових зусиль (наприклад, потрібно встати, щоб його взяти), люди рідше тягнуться до нього. І на відміну від класичної залежності, що менше людина використовує смартфон, то рідше вона до нього повертається.

"Якщо вам потрібно піднятися зі стільця, щоб взяти телефон, найімовірніше, ви просто цього не зробите", — стверджує фахівець.

Гайтмаєр також наголосив, що розв'язання проблеми не в повній відмові від технологій, а в зміні звичок. Тому він рекомендує, по-перше, тримати телефон поза зоною досяжності під час роботи, усвідомлено аналізувати екранний час — коли він корисний, а коли відволікає. Також рекомендується змістити фокус зі смартфона на активні заняття, — наприклад, прогулянки, читання, живе спілкування.

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