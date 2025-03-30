Смартфоны не воруют внимание людей: ученые опровергли распространенный миф

Смартфоны часто обвиняют в том, что они мешают сосредоточиться, однако новое исследование, опубликованное в Frontiers in Computer Science, доказывает, что люди отвлекаются вне зависимости от наличия телефона рядом.

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Эксперимент, проведенный доктором Макси Хайтмайером из Лондонской школы экономики и политических наук, показал, что участники отвлекались даже тогда, когда их телефоны находились вне досягаемости.

Во время наблюдений 22 добровольца работали за компьютером в течение двух пятичасовых сессий: в одной их смартфоны были под рукой, в другой – находились в другой комнате. Ожидалось, что с телефоном рядом люди будут отвлекаться чаще, однако даже без него они переключались на просмотр ненужных сайтов или других отвлекающих факторов.

"Неудивительно, что пользователи больше взаимодействуют со смартфоном, когда он легко доступен, однако количество времени, затрачиваемого на работу и нерабочие занятия, а также фрагментация их рабочего дня не зависят от доступности смартфона", — пояснил специалист.

При этом, по мнению исследователя, просто убрать смартфон с рабочего места недостаточно — вместо этого важно осознанно контролировать свое поведение и привычки.

Телефон – не главный враг внимания

Хайтмайер отмечает, что большинство людей не удовлетворены тем, как используют свой телефон. Однако его исследование показало, что в 89% случаев люди проверяют смартфон не из-за уведомлений, а по собственной инициативе, боясь что-либо упустить.

"Наш мозг эволюционно настроен на постоянное слежение за окружающей средой, поэтому мы не можем часами сидеть сосредоточенно", – объясняет ученый.

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В то же время ученые утверждают, что если использование телефона требует дополнительных усилий (например, нужно встать, чтобы его взять), люди реже тянутся к нему. И в отличие от классической зависимости, чем меньше человек использует смартфон, тем реже он к нему возвращается.

"Если вам нужно подняться со стула, чтобы взять телефон, скорее всего, вы просто этого не сделаете", — утверждает специалист.

Хайтмайер также подчеркнул, что решение проблемы не в полном отказе от технологий, а в изменении привычек. Поэтому он рекомендует, во-первых, держать телефон вне зоны досягаемости во время работы, осознанно анализировать экранное время – когда оно полезно, а когда отвлекает. Также рекомендуется сместить фокус со смартфона на активные занятия, — например, прогулки, чтение, живое общение.

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