Скрытая функция смартфона поможет пережить расставание и даже развод: как она работает

Есть несколько способов избавиться от фото бывшего или бывшей на iPhone, чтобы больше никогда их не видеть.

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iPhone поможет справиться с тяжелыми воспоминаниями — пользователю нужно лишь сделать несколько кликов, чтобы больше не видеть фото своих бывших партнеров или партнерш, пишет thesun.co.uk.

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Приложение "Фото" на iPhone демонстрирует воспоминания о давно минувших днях. Это удобная функция, чтобы увидеть, чем вы занимались в определенные даты, где были. Но вы можете обнаружить, что фото бывшей или бывшего постоянно всплывает, а вы бы предпочли, чтобы оно не появлялся. В таком случае можно настроить смартфон так, чтобы он показывал этого человека реже. Это не удалит фотографии, они просто будут удалены из коллекций, которые Apple создает.

Самый простой способ: найдите фотографию человека на iPhone, перейдя в папку "Люди" в приложении "Фото". Нажмите на снимок, а затем выберите параметр настроек в правом верхнем углу. Нажмите красную кнопку с надписью "Убрать из списка".

Затем будет два варианта:

показывать этого человека меньше (отдельные фотографии и видео не будут показаны или включены в "Воспоминания", но групповые фотографии могут быть показаны.

Никогда не показывать этого человека: никакие фотографии с этим человеком не будут показаны или включены в "Воспоминания", включая групповые снимки.

Выберите тот вариант, который соответствует вашим потребностям. Если вы передумаете, вы можете вернуться в это меню и сбросить выбор. Но помните, что это не идеальное решение: смартфон иногда может не распознавать людей на фотографиях и все равно показывать их вам.

И второй метод — полностью отключить "Воспоминания" и "Избранные фотографии" в приложении "Фото". Перейдите в "Настройки" — "Приложения" — "Фото", а затем отключите "Показывать избранный контент".

Вы также можете выполнить сброс "Воспоминаний", перейдя в "Настройки" — "Приложения" — "Фото", а затем нажав "Сбросить предлагаемые воспоминания".

И еще один вариант — скрыть фотографии человека, перейдя в раздел "Люди" в "Фото", чтобы найти изображения с ним. Затем выберите все фото, где он присутствует, перейдите в параметры и выберите "Скрыть". Все эти изображения будут сброшены в "Скрытое фото" и не будут отображаться в обычной ленте фотографий.

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