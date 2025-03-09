Прихована функція смартфона допоможе пережити розставання і навіть розлучення: як вона працює

Є кілька способів позбутися фото колишнього або колишньої на iPhone, щоб більше ніколи їх не бачити.

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iPhone допоможе впоратися з важкими спогадами — користувачеві потрібно лише зробити кілька кліків, щоб більше не бачити фото своїх колишніх партнерів або партнерок, пише thesun.co.uk.

До речі з'явився смартфон, якому не потрібна розетка — він заряджається від вмонтованої в корпус сонячної батареї.

Додаток "Фото" на iPhone демонструє спогади про давно минулі дні. Це зручна функція, щоб побачити, чим ви займалися в певні дати, де були. Але ви можете виявити, що фото колишньої або колишнього постійно спливає, а ви б хотіли, щоб воно не з'являлося. У такому разі можна налаштувати смартфон так, щоб він показував цю людину рідше. Це не видалить фотографії, вони просто будуть видалені з колекцій, які Apple створює.

Найпростіший спосіб: знайдіть фотографію людини на iPhone, перейшовши до папки "Люди" в застосунку "Фото". Натисніть на знімок, а потім виберіть параметр налаштувань у правому верхньому куті. Натисніть червону кнопку з написом "Прибрати зі списку".

Потім буде два варіанти:

показувати цю людину менше (окремі фотографії та відео не будуть показані або включені в "Спогади", але групові фотографії можуть бути показані.

Ніколи не показувати цю людину: жодних фотографій із цією людиною не буде показано або включено до "Спогадів", включно з груповими знімками.

Виберіть той варіант, який відповідає вашим потребам. Якщо ви передумаєте, ви можете повернутися в це меню і скинути вибір. Але пам'ятайте, що це не ідеальне рішення: смартфон іноді може не розпізнавати людей на фотографіях і все одно показувати їх вам.

І другий метод — повністю вимкнути "Спогади" і "Вибрані фотографії" в застосунку "Фото". Перейдіть у "Налаштування" — "Застосунки" — "Фото", а потім вимкніть "Показувати обраний контент".

Ви також можете виконати скидання "Спогадів", перейшовши до "Налаштувань" — "Застосунки" — "Фото", а потім натиснувши "Скинути пропоновані спогади".

І ще один варіант — приховати фотографії людини, перейшовши в розділ "Люди" в "Фото", щоб знайти зображення з нею. Потім виберіть усі фото, де вона присутня, перейдіть до параметрів і виберіть "Приховати". Усі ці зображення будуть скинуті в "Приховане фото" і не відображатимуться у звичайній стрічці фотографій.

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