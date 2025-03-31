Миллионы Android-смартфонов поддерживают "секретные" функции: как ими воспользоваться

Есть целый список жестов, раскрытых Google, которые дают пользователям возможность быстро активировать определенный функционал.

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Обычно включение или выключение чего-либо на телефоне Android означает нажатие кнопок или навигацию по меню. Но жесты — это быстрый способ сделать что-либо еще быстрее, пишет thesun.co.uk.

Одна из функций, отмеченных Google, — это режим "Перевернуть в режим "Тсс". Компания объясняет: "Чтобы быстро включить режим "Не беспокоить", положите телефон экраном вниз на плоскую поверхность. Все, что вам нужно сделать, это перевернуть его, и он перейдет в режиме "Тсс".

Функция будет оставаться активной, пока смартфон лежит экраном вниз. Звук телефона будет отключен. Это отличный вариант во время деловых встреч, и это гораздо быстрее, чем вручную переходить в режим "Не беспокоить".

Стоит отметить, что все Android-смартфоны работают немного по-разному. Поэтому, хотя Google гарантирует, что функция Flip To Shh работает на всех устройствах Google Pixel 2 и более поздних версий, она может не работать на телефонах от других производителей.

Есть и другие удобные жесты, которые стоит попробовать. Например, Quick Tap. По сути, функция превращает заднюю панель телефона в кнопку.

"Вы можете сделать снимок экрана или воспроизвести и приостановить воспроизведение мультимедиа двумя нажатиями на заднюю панель телефона", — объясняет Google. — "Вы также можете показывать уведомления или открывать приложение".

Чтобы настроить ее, просто перейдите в "Настройки" — "Система" — "Жесты" — "Быстрое нажатие". Затем включите "Использовать быстрое нажатие" и выберите действие, которое вы хотите с ним связать.

Если вы выбрали приложение, вам нужно будет выбрать его, нажав "Открыть приложение". После этого вы сможете дважды нажать на заднюю панель телефона, чтобы активировать функцию.

Еще один трюк, позволяющий быстро включить вибрацию или отключить звук — это комбинация кнопок. Просто нажмите одновременно кнопки питания и увеличения громкости.

Жесты также работают для приложения камеры. Чтобы перейти в приложение камеры, просто дважды нажмите кнопку питания телефона. Это будет работать с любого экрана. А если вы хотите переключиться между передней и задней камерами, дважды поверните телефон, пока камера открыта.

Ранее мы писали, что смартфоны вовсе не "воруют" внимание людей. Смартфоны часто обвиняют в том, что они мешают сосредоточиться, однако новое исследование, опубликованное в Frontiers in Computer Science, доказывает, что люди отвлекаются вне зависимости от наличия телефона рядом.