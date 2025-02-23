Експерти назвали 5 причин, через які маленькі телефони не мають сенсу у 2025 році

Від часу роботи батареї та управління температурою до оптимізації застосунків і ефективності мережі — маленькі телефони ведуть битву з сучасними технологіями і... програють.

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У 2025 році маленькі телефони більше не мають сенсу, вважають експерти. Про це пише видання Gizmo China.

Термін служби батареї: найбільший компроміс

Найголовніша причина, через яку сьогодні зазнають труднощів маленькі телефони, — це термін служби батареї. Акумулятори смартфонів залежать від фізичного розміру, а менший корпус за своєю суттю означає менше місця для комірки високої ємності. Навіть з досягненнями в хімії акумуляторів і підвищенням ефективності завдяки 3-нм чіпсетам компактні телефони все ще не можуть зрівнятися за витривалістю зі своїми більшими аналогами.

Наприклад, iPhone 13 Mini навіть при тісній інтеграції апаратного і програмного забезпечення все одно не міг конкурувати з акумулятором своїх більших "побратимів". Користувачі очікують, що їхні телефони працюватимуть цілий день, а з енергоємними додатками, підключенням 5G і дисплеями з високою частотою оновлення компактні телефони просто не можуть забезпечити той самий рівень надійності.

Температурні обмеження та продуктивність

Смартфон iPhone SE

Розмір також впливає на продуктивність. У 2025 році флагманські чипи працюють швидше, ніж будь-коли, але вони виділяють тепло. Більші пристрої мають більшу площу поверхні та краще внутрішнє компонування для розсіювання тепла, що дає змогу підтримувати пікову продуктивність. Однак невеликі телефони зазнають труднощів із тепловими обмеженнями. Процесори швидко нагріваються в компактних корпусах, що призводить до падіння продуктивності під час ігор, перегляду відео або інтенсивної багатозадачності.

Системи охолодження, як-от випарні камери та графітові теплорозподілювачі, стали стандартними в смартфонах преміум-класу, але для них потрібне місце. У невеликих телефонах або немає таких систем, або вони використовують менші версії, які не настільки ефективні, що робить їх схильними до перегріву при тривалих навантаженнях. У результаті, хоча на папері невеликий телефон може мати той самий процесор, що і його більший аналог, реальна продуктивність часто знижується.

5G і проблеми підключення

Перехід на 5G також зробив невеликі телефони менш практичними. Сучасні смартфони оснащені кількома антенами для поліпшеного приймання сигналу, більш високої швидкості та меншої затримки. Більші телефони можуть більш ефективно розміщувати ці антени, забезпечуючи стабільний зв'язок у перевантажених районах. З іншого боку, невеликі телефони часто жертвують розміщенням антен, що призводить до більш слабкого прийому, більш низької швидкості і більш швидкого розряду батареї, оскільки пристрій докладає більше зусиль для підтримки з'єднання.

Крім того, нові бездротові технології, такі як Wi-Fi 7 і mmWave 5G, вимагають оптимального розміщення внутрішніх компонентів, чого набагато складніше досягти в компактному корпусі. Це означає, що невеликі телефони можуть не відповідати досвіду підключення більших флагманів, що робить їх менш привабливими для користувачів, які покладаються на швидкі та стабільні мережі.

Розробка ПЗ і додатків для великих екранів

Додатки розвивалися разом з обладнанням, і сьогоднішні мобільні додатки розробляються з урахуванням великих екранів. Додатки соціальних мереж, інструменти для підвищення продуктивності та навіть потокові сервіси передбачають певний простір на дисплеї з відповідним розміщенням елементів користувацького інтерфейсу. Компактні телефони часто вимагають тісного компонування, менших сенсорних цілей і зниженої зручності використання.

Розробники віддають пріоритет масовим пристроям, і в 2025 році це означає оптимізацію для екранів 6 дюймів і більше. Хоча деякі додатки пропонують можливості масштабування, загальний досвід на компактному телефоні здається менш витонченим, чи то обрізаний текст, чи то надто тісні елементи користувацького інтерфейсу, чи то непрактична багатозадачність із розділеним екраном. Маленькі смартфони здаються другорядними у світі, розробленому для великих екранів.

Споживчі тенденції змінилися

Є також проста реальність: більшість людей більше не хочуть маленькі телефони. Хоча попит на компактні пристрої існує, це нішевий ринок, а не основний. Виробники віддають пріоритет масовому попиту, і цифри продажів незмінно показують, що люди віддають перевагу великим екранам. Зростання кількості складних телефонів також ускладнює ситуацію з невеликими пристроями — якщо користувачі хочуть компактний форм-фактор, вони можуть отримати складаний телефон, який за необхідності розкладається в більший екран.

Навіть Apple, яка колись була лідером невеликих телефонів із серіями iPhone SE і Mini, пішла далі. Asus, інший бренд, відомий створенням компактних флагманів, також поступово відмовляється від невеликих телефонів, і Zenfone 10 став останнім по-справжньому компактним телефоном у його лінійці. iPhone 13 mini був останнім у своєму роді, і навіть майбутня серія iPhone SE, наразі iPhone SE 4, як очікується, буде випущена сьогодні, і вона отримає великий 6,1-дюймовий екран порівняно з 4,7-дюймовим екраном SE 3. Інші бренди також відмовилися від компактних флагманів, віддавши перевагу пристроям, які пропонують кращий час автономної роботи, продуктивність і користувальницький досвід.

Смартфон iPhone SE 4 Фото: gsmarena.com

Маленькі телефони розвиваються, а не зникають

Маленькі телефони вже минули, але в 2025 році вони швидше еволюціонують, ніж зникають. Час роботи батареї, продуктивність, підключення та оптимізація застосунків, як і раніше, віддають перевагу більшим пристроям, але бренди підлаштовуються під попит на більш компактні варіанти.

Визначення маленького телефону змінюється — те, що колись було великим пристроєм у 6 дюймів, тепер вважається компактним. Оскільки дедалі більше брендів прагнуть випустити компактний телефон разом зі своїми більшими аналогами, стандартний розмір зріс з 5-дюймового сегмента до 6-дюймового. Кілька років тому 6-дюймові телефони вважалися великими, але сьогодні це нові маленькі телефони.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.