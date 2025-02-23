Эксперты назвали 5 причин, по которым маленькие телефоны не имеют смысла в 2025 году

От времени работы батареи и управления температурой до оптимизации приложений и эффективности сети — маленькие телефоны ведут битву с современными технологиями и… проигрывают.

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В 2025 году маленькие телефоны больше не имеют смысла, считают эксперты. Об этом пишет издание Gizmo China.

Срок службы батареи: самый большой компромисс

Самая главная причина, по которой сегодня испытывают трудности маленькие телефоны, — это срок службы батареи. Аккумуляторы смартфонов зависят от физического размера, а меньший корпус по своей сути означает меньше места для ячейки высокой емкости. Даже с достижениями в химии аккумуляторов и повышением эффективности благодаря 3-нм чипсетам компактные телефоны все еще не могут сравниться по выносливости со своими более крупными аналогами.

К примеру, iPhone 13 Mini даже при тесной интеграции аппаратного и программного обеспечения все равно не мог конкурировать с аккумулятором своих более крупных "собратьев". Пользователи ожидают, что их телефоны будут работать целый день, а с энергоемкими приложениями, подключением 5G и дисплеями с высокой частотой обновления компактные телефоны просто не могут обеспечить тот же уровень надежности.

Температурные ограничения и производительность

Cмартфон iPhone SE

Размер также влияет на производительность. В 2025 году флагманские чипы работают быстрее, чем когда-либо, но они выделяют тепло. Более крупные устройства имеют большую площадь поверхности и лучшую внутреннюю компоновку для рассеивания тепла, что позволяет поддерживать пиковую производительность. Однако небольшие телефоны испытывают трудности с тепловыми ограничениями. Процессоры быстро нагреваются в компактных корпусах, что приводит к падению производительности во время игр, просмотра видео или интенсивной многозадачности.

Системы охлаждения, такие как испарительные камеры и графитовые теплораспределители, стали стандартными в смартфонах премиум-класса, но для них требуется место. В небольших телефонах либо нет таких систем, либо они используют меньшие версии, которые не столь эффективны, что делает их склонными к перегреву при длительных нагрузках. В результате, хотя на бумаге небольшой телефон может иметь тот же процессор, что и его более крупный аналог, реальная производительность часто снижается.

5G и проблемы подключения

Переход на 5G также сделал небольшие телефоны менее практичными. Современные смартфоны оснащены несколькими антеннами для улучшенного приема сигнала, более высокой скорости и меньшей задержки. Более крупные телефоны могут более эффективно размещать эти антенны, обеспечивая стабильную связь в перегруженных районах. С другой стороны, небольшие телефоны часто жертвуют размещением антенн, что приводит к более слабому приему, более низкой скорости и более быстрому разряду батареи, поскольку устройство прилагает больше усилий для поддержания соединения.

Кроме того, новые беспроводные технологии, такие как Wi-Fi 7 и mmWave 5G, требуют оптимального размещения внутренних компонентов, чего гораздо сложнее достичь в компактном корпусе. Это означает, что небольшие телефоны могут не соответствовать опыту подключения более крупных флагманов, что делает их менее привлекательными для пользователей, которые полагаются на быстрые и стабильные сети.

Разработка ПО и приложений для больших экранов

Приложения развивались вместе с оборудованием, и сегодняшние мобильные приложения разрабатываются с учетом больших экранов. Приложения социальных сетей, инструменты для повышения производительности и даже потоковые сервисы предполагают определенное пространство на дисплее с соответствующим размещением элементов пользовательского интерфейса. Компактные телефоны часто требуют тесной компоновки, меньших сенсорных целей и сниженного удобства использования.

Разработчики отдают приоритет массовым устройствам, и в 2025 году это означает оптимизацию для экранов 6 дюймов и больше. Хотя некоторые приложения предлагают возможности масштабирования, общий опыт на компактном телефоне кажется менее утонченным, будь то обрезанный текст, слишком тесные элементы пользовательского интерфейса или непрактичная многозадачность с разделенным экраном. Маленькие смартфоны кажутся второстепенными в мире, разработанном для больших экранов.

Потребительские тенденции изменились

Есть также простая реальность: большинство людей больше не хотят маленькие телефоны. Хотя спрос на компактные устройства существует, это нишевый рынок, а не основной. Производители отдают приоритет массовому спросу, и цифры продаж неизменно показывают, что люди предпочитают большие экраны. Рост числа складных телефонов также усложняет ситуацию с небольшими устройствами — если пользователи хотят компактный форм-фактор, они могут получить складной телефон, который при необходимости раскладывается в больший экран.

Даже Apple, которая когда-то была лидером небольших телефонов с сериями iPhone SE и Mini, пошла дальше. Asus, другой бренд, известный созданием компактных флагманов, также постепенно отказывается от небольших телефонов, и Zenfone 10 стал последним по-настоящему компактным телефоном в его линейке. iPhone 13 mini был последним в своем роде, и даже предстоящая серия iPhone SE, в настоящее время iPhone SE 4, как ожидается, будет выпущена сегодня, и она получит большой 6,1-дюймовый экран по сравнению с 4,7-дюймовым экраном SE 3. Другие бренды также отказались от компактных флагманов, отдав предпочтение устройствам, которые предлагают лучшее время автономной работы, производительность и пользовательский опыт.

Смартфон iPhone SE 4 Фото: gsmarena.com

Маленькие телефоны развиваются, а не исчезают

Маленькие телефоны уже прошли, но в 2025 году они скорее эволюционируют, чем исчезают. Время работы батареи, производительность, подключение и оптимизация приложений по-прежнему отдают предпочтение более крупным устройствам, но бренды подстраиваются под спрос на более компактные варианты.

Определение маленького телефона меняется — то, что когда-то было большим устройством в 6 дюймов, теперь считается компактным. Поскольку все больше брендов стремятся выпустить компактный телефон вместе со своими более крупными аналогами, стандартный размер вырос с 5-дюймового сегмента до 6-дюймового. Несколько лет назад 6-дюймовые телефоны считались большими, но сегодня это новые маленькие телефоны.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.