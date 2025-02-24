На нових iPhone скоро зникнуть п'ять функцій: що необхідно знати користувачам

Кнопка "Додому", порт Lightning, функція Touch ID канули в лету і ніколи не повернуться. Чим їх замінила компанія Apple?

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iPhone 16e — це дешевша версія нової моделі на базі штучного інтелекту — і вона сповнена підказок про те, як смартфони американського бренду розвиватимуться далі. Про це пише The Sun.

Кнопка "Додому"

Шанувальники гаджетів помітили, що новий iPhone 16e вартістю 599 доларів США не має кнопки "Додому".

Apple прибрала кнопку "Додому" на своїй основній серії з iPhone X у 2017 році. Це дозволило компанії створити повноекранний дизайн iPhone, зменшивши рамки. Але кнопка "Додому" була присутня у серії iPhone SE, включно з останньою версією 2022 року.

Тепер він зник, що означає, що iPhone SE 2022 року, ймовірно, є останнім телефоном Apple з цією кнопкою.

Функція Touch ID

Внаслідок відсутності кнопки "Додому" iPhone 16e також втрачає ще одну функцію: Touch ID.

Сканер відбитків пальців був вбудований у кнопку "Додому" в 2013 році, і першою моделлю був iPhone 5S. Сканер давав змогу легко розблокувати смартфон одним дотиком пальця і був пізніше вбудований в інші моделі з кнопками "Додому". Але в 2017 році iPhone X оснастили Face ID — функцією сканування обличчя в якості нового способу розблокування телефону.

iPhone 16e, який має Face ID, позбавлений Touch ID, що говорить про "відмирання" цієї функції на смартфонах бренду. Однак ця опція, як і раніше, працює на інших гаджетах Apple, включно з багатьма моделями MacBook.

Кнопка перемикання звуку

Така кнопка була в iPhone у 2007 році, але пізніше була замінена кнопкою дій, яка вперше з'явилася на iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max 2023 року. Це кнопка, що налаштовується, здатна виконувати десятки завдань, хоча за замовчуванням вона налаштована на перемикання між Ring і Silent. Але можна також привласнити їй і інші дії, наприклад, зйомку фото.

Враховуючи, що кнопка дії тепер з'являється на всіх версіях iPhone 16, важко уявити, що перемикач звуку повернеться найближчим часом.

Порт Lightning

Ранні моделі iPhone використовували 30-контактний роз'єм Apple, але його було скасовано у 2012 році. Тоді iPhone 5 отримав порт Lightning. Потім Apple відмовилася і від Lightning у своїй основній лінійці у 2023 році — iPhone 15 оснастили USB-C. Він звичний для телефонів на ОС Android, ноутбуків на ОС Windows, а тепер використовується на нових пристроях iPad і Mac, що дає змогу застосовувати одні й ті самі кабелі для всіх гаджетів.

Враховуючи, що технологічний світ колективно прийняв USB-C, навряд чи Apple повернеться до Lightning для будь-яких майбутніх моделей iPhone.

Модеми не від Apple

Смартфон iPhone 16e має модем від Apple, який називається C1. Модем дає змогу смартфону встановлювати інтернет-з'єднання.

Компанія розробила свій власний модем, який, за її словами, є "найбільш енергоефективним пристроєм для iPhone". Він підтримує 5G-інтернет, і Apple каже, що він допомагає забезпечити кращий час автономної роботи.

Нагадаємо, у виданні Bloomberg писали, що Apple представить новий iPhone SE, який буде схожий на 14-ту модель. З чуток, ціна апарата становитиме $499. Недорога модель, як вважають у компанії, стимулюватиме зростання продажів і спонукатиме споживачів відмовитися від інших брендів.