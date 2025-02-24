На новых iPhone скоро исчезнуть пять функций: что необходимо знать пользователям

Кнопка "Домой", порт Lightning, функция Touch ID канули в лету и никогда не вернутся. Чем их заменила компания Apple?

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iPhone 16e — это более дешевая версия новой модели на базе искусственного интеллекта — и она полна подсказок о том, как смартфоны американского бренда будут развиваться дальше. Об этом пишет The Sun.

Кнопка "Домой"

Поклонники гаджетов заметили, что новый iPhone 16e стоимостью 599 долларов США не имеет кнопки "Домой".

Apple убрала кнопку "Домой" на своей основной серии с iPhone X в 2017 году. Это позволило компании создать полноэкранный дизайн iPhone, уменьшив рамки. Но кнопка "Домой" присутствовала у серии iPhone SE, включая последнюю версию 2022 года.

Теперь он исчезла, что означает, что iPhone SE 2022 года, вероятно, является последним телефоном Apple с данной кнопкой.

Функция Touch ID

В результате отсутствия кнопки "Домой" iPhone 16e также теряет еще одну функцию: Touch ID.

Сканер отпечатков пальцев был встроен в кнопку "Домой" в 2013 году, и первой моделью был iPhone 5S. Сканер позволял легко разблокировать смартфон одним касанием пальца и был позже встроен в другие модели с кнопками "Домой". Но в 2017 году iPhone X оснастили Face ID — функцией сканирования лица в качестве нового способа разблокировки телефона.

iPhone 16e, который имеет Face ID, лишен Touch ID, что говорит об "отмирании" этой функции на смартфонах бренда. Однако эта опция по-прежнему работает на других гаджетах Apple, включая многие модели MacBook.

Кнопка переключения звука

Такая кнопка была у iPhone в 2007 году, но позже была заменена кнопкой действий, которая впервые появилась на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max 2023 года. Это настраиваемая кнопка, способная выполнять десятки задач, хотя по умолчанию она настроена на переключение между Ring и Silent. Но можно также присвоить ей и другие действия, например, съемку фото.

Учитывая, что кнопка действия теперь появляется на всех версиях iPhone 16, трудно представить, что переключатель звука вернется в ближайшее время.

Порт Lightning

Ранние модели iPhone использовали 30-контактный разъем Apple, но он был упразднен в 2012 году. Тогда iPhone 5 получил порт Lightning. Затем Apple отказалась и от Lightning в своей основной линейке в 2023 году — iPhone 15 оснастили USB-C. Он привычен для телефонов на ОС Android, ноутбуков на ОС Windows, а теперь используется на новых устройствах iPad и Mac, что позволяет применять одни и те же кабели для всех гаджетов.

Учитывая, что технологический мир коллективно принял USB-C, вряд ли Apple вернется к Lightning для любых будущих моделей iPhone.

Модемы не от Apple

Смартфон iPhone 16e располагает модемом от Apple, который называется C1. Модем позволяет смартфону устанавливать интернет-соединение.

Компания разработала свой собственный модем, который, по ее словам, является "самым энергоэффективным устройством для iPhone". Он поддерживает 5G-интернет, и Apple говорит, что он помогает обеспечить лучшее время автономной работы.

Напомним, в издании Bloomberg писали, что Apple представит новый iPhone SE, который будет похож на 14-ю модель. По слухам, цена аппарата составит $499. Недорогая модель, как считают в компании, будет стимулировать рост продаж и побуждать потребителей отказаться от других брендов.