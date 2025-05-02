Готовьтесь, Samsung Galaxy S25 Edge уже на подходе: что известно о новом флагмане (фото)

Накануне официальной презентации нового флагманского смартфона от Samsung в сети появились некоторые его характеристики. Также можно рассмотреть, как будет выглядеть новая модель.

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Изображение и характеристики обнародовало издание WinFuture.

Палитра линейки будет состоять из трех цветов: Titanium Silver (серебристый), Titanium Icyblue (ледяной синий) и Titanium Jet Black (черный).

Телефон Samsung Galaxy S25 Edge в серебристом цвете Фото: winfuture.de

Новый смартфон будет работать на топовом процессоре Snapdragon 8 Elite. У него будут 12 ГБ оперативной памяти и накопители емкостью 256 или 512 ГБ.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge Фото: winfuture.de

Главной фишкой станет ультратонкий корпус (толщина — всего 5,85 мм, вес — 163 г). Таким образом, S25 Edge будет существенно тоньше S25 Plus (7,2 мм) и S25 Ultra (8,2 мм).

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge Фото: winfuture.de

Фронтальная камера будет иметь датчик на 12 МП, также будут доступны широкоугольный сенсор с разрешением 200 МП и сверхширокоугольный на 12 МП.

Заявленная емкость аккумулятора — 3 900 мА/ч. Среди дополнительных функций — поддержка Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Экран Samsung Galaxy S25 Edge защитит стекло Gorilla Glass Ceramic 2, а заднюю панель изготовят из Gorilla Glass Victus 2.

Ранее стало известно, что новинка Galaxy XCover 7 Pro от Samsung вышла на настоящий "военный уровень". Дисплей телефона был протестирован на устойчивость к дезинфицирующим средствам, поэтому экран не ухудшается со временем во время постоянной чистки. Еще одна особенность XCover 7 Pro — увеличенная батарея емкостью 4350 мАч против 4050 мАч в предыдущих моделях. Ее можно извлечь и заменить при необходимости, а это является редкой опцией для современных моделей.