Готуйтеся, Samsung Galaxy S25 Edge уже на підході: що відомо про новий флагман (фото)

Напередодні офіційної презентації нового флагманського смартфона від Samsung у мережі з'явилися деякі його характеристики. Також можна розглянути, який вигляд матиме нова модель.

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Зображення та характеристики оприлюднило видання WinFuture.

Палітра лінійки складатиметься з трьох кольорів: Titanium Silver (сріблястий), Titanium Icyblue (крижаний синій) і Titanium Jet Black (чорний).

Телефон Samsung Galaxy S25 Edge у сріблястому кольорі Фото: winfuture.de

Новий смартфон працюватиме на топовому процесорі Snapdragon 8 Elite. У нього будуть 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачі ємністю 256 або 512 ГБ.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge Фото: winfuture.de

Головною фішкою стане ультратонкий корпус (товщина — всього 5,85 мм, вага — 163 г). Отже, S25 Edge буде істотно тоншим за S25 Plus (7,2 мм) і S25 Ultra (8,2 мм).

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge Фото: winfuture.de

Фронтальна камера матиме датчик на 12 МП, також будуть доступні ширококутний сенсор з роздільною здатністю 200 МП і надширококутний на 12 МП.

Заявлена ємність акумулятора — 3 900 мА/год. Серед додаткових функцій — підтримка Bluetooth 5.4 і Wi-Fi 7.

Екран Samsung Galaxy S25 Edge захистить скло Gorilla Glass Ceramic 2, а задню панель виготовлять з Gorilla Glass Victus 2.

Раніше стало відомо, що новинка Galaxy XCover 7 Pro від Samsung вийшла на справжній "військовий рівень". Дисплей телефону був протестований на стійкість до дезінфекційних засобів, тому екран не погіршується з часом під час постійного чищення. Ще одна особливість XCover 7 Pro — збільшена батарея ємністю 4350 мАг проти 4050 мАг у попередніх моделях. Її можна витягти та замінити за потреби, а це є рідкісною опцією для сучасних моделей.