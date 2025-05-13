У новому Samsung Galaxy S25 Edge знайшли два великі недоліки: про що йдеться (фото)

Компанія Samsung представила смартфон Galaxy S25 Edge в ультратонкому корпусі. Попри низку переваг, телефон має два суттєві недоліки.

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На це звернув увагу Марк Спунауер, головний редактор порталу про технології Tom's Guide. За його словами, тонкий Galaxy S25 Edge має чудовий вигляд і ледь відчувається в кишені, однак заради цього розробникам довелося дечим пожертвувати.

Samsung Galaxy S25 Edge Фото: Tom's Guide/Джон Веласко

Маленька батарея

Через тонкий корпус Galaxy S25 Edge отримав акумулятор ємністю 3900 мАг, що менше, ніж у будь-якого іншого пристрою лінійки S25. При цьому компанія обіцяє "цілий день" роботи від батареї, що ще належить перевірити.

Samsung Galaxy S25 Edge Фото: Tom's Guide/Джон Веласко

"Samsung стверджує, що Galaxy S25 Edge має продемонструвати трохи меншу витривалість, ніж стандартний S25. Тож не чекайте, що Edge потрапить до нашого списку найкращих телефонів із тривалістю роботи батареї", — зазначив оглядач.

Немає телефото об'єктива

Як зазначає Спунауер, система камер Galaxy S25 Edge доволі універсальна, адже основна камера має роздільну здатність 200 Мп. Також є надширококутна камера на 12 Мп, що вигідно виділяє апарат на тлі майбутнього iPhone 17 Air, який, за чутками, матиме тільки одну задню камеру.

Samsung Galaxy S25 Edge Фото: Tom's Guide/Джон Веласко

При цьому Спунауер вказав на відсутність спеціального телефото об'єктива, як у попередніх Galaxy S25, Galaxy S25 Plus і S25 Ultra. Наприклад, у базового S25 є 3-кратний телефото об'єктив з 30-кратним цифровим зумом.

"Тим часом, Galaxy S25 Edge змушений задовольнятися 2-кратним оптичним зумом і максимальним 10-кратним цифровим зумом", — підкреслив автор.

Нагадаємо, компанія Samsung готується випустити останнє велике оновлення Android для своїх смартфонів Galaxy A14 і A14 5G. Припинення підтримки зробить ці моделі вразливими з точки зору безпеки.

Також повідомлялося, що компанія Alcatel готується до повернення на ринок смартфонів з новим V3 Ultra, оснащеним фірмовим дисплеєм TCL, стилусом і потрійною задньою камерою.