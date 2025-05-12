Кине виклик Samsung: Alcatel випустить перший за три роки смартфон V3 Ultra (відео)

Компанія Alcatel готується до повернення на ринок смартфонів з новим V3 Ultra, оснащеним фірмовим дисплеєм TCL, стилусом і потрійною задньою камерою.

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За даними Notebookcheck, Alcatel V3 Ultra вироблятиметься в Індії та стане першим смартфоном компанії з 2022 року. У виданні вважають, що він може скласти конкуренцію Samsung Galaxy S25 Ultra.

Судячи з фотографії, опублікованої главою Realme India Мадхавом Шетом, новий смартфон буде постачатися в чорних коробках. За його словами, цей дизайн "перевершує інші варіанти за елегантністю і класом".

Коробка Alcatel V3 Ultra Фото: Madhav Sheth/X

Багато функцій Alcatel V3 Ultra поки що невідомі, проте фото коробки розкриває деякі з них. Судячи із зображення на кришці, смартфон матиме потрійну задню камеру, розміщену у великому круглому острівці. Одна з особливостей цієї моделі — наявність стилуса, як у Samsung Galaxy S25 Ultra.

Попередні тизери натякають на те, що новий телефон Alcatel отримає фірмовий дисплей TCL NXTPAPER, який використовується в TCL 50 Pro. Також повідомляється про численні режими відображення екрана, розроблені для різних варіантів використання, включно з читанням і переглядом відео.

Нагадаємо, китайський Vivo став лідером рейтингу смартфонів за квітень цього року за версією бенчмарка AnTuTu.

Також повідомлялося, що компанія Ulefone нещодавно випустила міцний Android-телефон Armor X32 за доступною ціною, який отримав кілька незвичайних функцій.