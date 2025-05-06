Можна кидати: вийшов бюджетний "невбиваний" смартфон Ulefone Armor X32 (відео)
Компанія Ulefone нещодавно випустила міцний Android-телефон Armor X32 за доступною ціною, який отримав кілька незвичайних функцій.
За даними порталу NotebookCheck, смартфон Ulefone Armor X32 зараз доступний через роздрібних продавців. Його офіційна ціна без урахування податків і мит — 129.99 доларів США (близько 5400 гривень).
Armor X32 позиціонується як телефон, здатний витримувати складні умови. За даними виробника, його лита конструкція з рейтингами IP68 і IP69K і сертифікатом MIL-STD-810H витримує воду, пил, пісок і випадкові падіння, екстремальну спеку і холод.
"Жодної подряпини після місяців носіння в кишені з ключами та монетами, навіть після подряпини викруткою. Armor X32 зі склом Glass 5 витримує випадкові падіння, не розбиваючись", — йдеться на сайті Ulefone.
Основні характеристики Ulefone Armor X32
Смартфон отримав 48-мегапіксельну основну камеру, 16-мегапіксельну фронтальну камеру, а також 20-мегапіксельну камеру нічного бачення з двома інфрачервоними світлодіодами. Його 5,65-дюймовий дисплей має роздільну здатність 720 x 1440 пікселів, пікову яскравість 600 ніт і частоту оновлення 90 Гц для плавного зображення.Важливо
Armor X32 постачається з Android 14, підтримує дві сім-картки, NFC і Google Pay, однак у ньому не передбачений зв'язок 5G. Серед цікавих функцій — спеціальний ліхтарик високої інтенсивності з максимальним виходом 120 люмен.
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