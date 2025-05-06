Можно ронять: вышел бюджетный "неубиваемый" смартфон Ulefone Armor X32 (видео)

Компания Ulefone недавно выпустила прочный Android-телефон Armor X32 по доступной цене, который получил несколько необычных функций.

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По данным портала NotebookCheck, смартфон Ulefone Armor X32 сейчас доступен через розничных продавцов. Его официальная цена без учета налогов и пошлин — 129.99 долларов США (около 5400 гривен).

Ulefone Armor X32

Armor X32 позиционируется как телефон, способный выдерживать сложные условия. По данным производителя, его литая конструкция с рейтингами IP68 и IP69K и сертификатом MIL-STD-810H выдерживает воду, пыль, песок и случайные падения, экстремальную жару и холод.

"Ни малейшей царапины после месяцев ношения в кармане с ключами и монетами, даже после царапины отверткой. Armor X32 со стеклом Glass 5 выдерживает случайные падения, не разбиваясь", — говорится на сайте Ulefone.

Основные характеристики Ulefone Armor X32

Смартфон получил 48-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельную фронтальную камеру, а также 20-мегапиксельную камеру ночного видения с двумя инфракрасными светодиодами. Его 5,65-дюймовый дисплей имеет разрешение 720 x 1440 пикселей, пиковую яркость 600 нит и частоту обновления 90 Гц для плавного изображения.

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Armor X32 поставляется с Android 14, поддерживает две сим-карты, NFC и Google Pay, однако в нем не предусмотрена связь 5G. Среди интересных функций — специальный фонарик высокой интенсивности с максимальным выходом 120 люмен.

Напомним, канадский стартап Sidephone представил первый в мире мобильный телефон со сменной клавиатурой с сенсорным экраном и функциями современного смартфона.