3 месяца без подзарядки: создан смартфон с аккумулятором емкостью 23 800 мАч (видео)

Unihertz Tank 3 Pro имеет массивную батарею, камеру ночного видения, фонарь для кемпинга на 1200 люмен и даже встроенный проектор.

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Об этом пишет издание zdnet.com.

Эксперт протестировал смартфоны Android Unihertz Tank 3 Pro, оснащенный 6,79-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 х 2460 пикселей с максимальной частотой 120 Гц, чипсетом Dimensity 8200, 16 или 18 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения), 512 ГБ хранилища UFS 3.1 (с возможностью расширения до 2 ТБ), двумя SIM-картами и слотом для карт microSD, а также с поддержкой 5G и Wi-Fi 5.

Модель Tank 3 Pro отличает аккумулятор емкостью 23 800 мАч, благодаря чему телефон может находиться в режиме ожидания в течение 1800 часов (более трех месяцев) или поддерживать разговор в течение почти 5 дней, или обеспечивать 2 дня воспроизведения видео.

Смартфон поддерживает быструю зарядку 120 Вт, которая напитывает батарею с нуля до 90% всего за 90 минут. Это быстрее, чем у большинства внешних аккумуляторов.

Также есть 200-мегапиксельная основная камера, 64-мегапиксельная камера ночного видения, 50-мегапиксельная широкоугольная и 8-мегапиксельная телефотокамера, 50-мегапиксельный датчик для съемок селфи. На задней панели смартфона находится фонарик на 1200 люмен с функцией красно-синего предупреждающего света.

Cмартфон Unihertz Tank 3 Pro

Гаджет располагает проекционным блоком с разрешением 854 х 480, яркостью 100 люмен и частотой обновления 120 Гц. Его можно использовать его для проецирования любых изображений на удобную поверхность. Сбоку находится ручка фокусировки проектора.

Внутри установлен охлаждающий вентилятор, который втягивает воздух через боковое вентиляционное отверстие, а затем выводит его через переднюю часть устройства. Это, по идее, должно решать любые возможные проблемы с перегревом.

Прочный корпус может похвастать сертификацией IP68, обеспечивающей высокий уровень защиты от пыли и воды, а также устойчивость к ударам. Имеется также разъем для наушников 3,5 мм.

Единственное, что отметил тестировщик в качестве минуса, это отсутствие обратной зарядки, которая давала бы возможность использовать аккумулятор Tank 3 Pro в качестве внешнего аккумулятора для питания других гаджетов.

Ранее мы писали, что новый iPhone выйдет без аккумулятора. Apple готовит к выпуску iPhone 17 Air. Новый гаджет уже анонсирован как самый тонкий iPhone в истории компании — его толщина должна составлять всего 5.5 мм. Но этот рекорд может омрачиться существенным неудобством — в такую супертонкую модель не помещается полноценная батарея.