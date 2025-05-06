3 місяці без підзарядки: створено смартфон з акумулятором ємністю 23 800 мАг (відео)

Unihertz Tank 3 Pro має масивну батарею, камеру нічного бачення, ліхтар для кемпінгу на 1200 люмен і навіть вбудований проектор.

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Про це пише видання zdnet.com.

Експерт протестував смартфони Android Unihertz Tank 3 Pro, оснащений 6,79-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1080 х 2460 пікселів з максимальною частотою 120 Гц, чипсетом Dimensity 8200, 16 або 18 ГБ оперативної пам'яті (з можливістю розширення), 512 ГБ сховища UFS 3.1 (з можливістю розширення до 2 ТБ), двома SIM-картками та слотом для карток microSD, а також з підтримкою 5G і Wi-Fi 5.

Модель Tank 3 Pro вирізняє акумулятор ємністю 23 800 мАг, завдяки чому телефон може перебувати в режимі очікування впродовж 1800 годин (понад три місяці) або підтримувати розмову впродовж майже 5 днів, або забезпечувати 2 дні відтворення відео.

Смартфон підтримує швидку зарядку 120 Вт, яка насичує батарею з нуля до 90% всього за 90 хвилин. Це швидше, ніж у більшості зовнішніх акумуляторів.

Також є 200-мегапіксельна основна камера, 64-мегапіксельна камера нічного бачення, 50-мегапіксельна ширококутна і 8-мегапіксельна телефотокамера, 50-мегапіксельний датчик для зйомок селфі. На задній панелі смартфона розміщений ліхтарик на 1200 люмен з функцією червоно-синього попереджувального світла.

Смартфон Unihertz Tank 3 Pro

Гаджет має проекційний блок із роздільною здатністю 854 х 480, яскравістю 100 люмен і частотою оновлення 120 Гц. Його можна використовувати для проектування будь-яких зображень на зручну поверхню. Збоку знаходиться ручка фокусування проектора.

Усередині встановлено охолоджувальний вентилятор, який втягує повітря через бічний вентиляційний отвір, а потім виводить його через передню частину пристрою. Це, по ідеї, має вирішувати будь-які можливі проблеми з перегрівом.

Міцний корпус може похвалитися сертифікацією IP68, що забезпечує високий рівень захисту від пилу і води, а також стійкість до ударів. Є також роз'єм для навушників 3,5 мм.

Єдине, що зазначив тестувальник як мінус, це відсутність зворотної зарядки, яка давала б можливість використовувати акумулятор Tank 3 Pro як зовнішній акумулятор для живлення інших гаджетів.

Раніше ми писали, що новий iPhone вийде без акумулятора. Apple готує до випуску iPhone 17 Air. Новий гаджет уже анонсовано як найтонший iPhone в історії компанії — його товщина має становити всього 5.5 мм. Але цей рекорд може затьмаритися істотною незручністю — у таку супертонку модель не поміщається повноцінна батарея.