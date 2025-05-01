Самый странный Android-смартфон в мире: что известно о модели Sidephone (фото)

Канадский стартап Sidephone представил первый в мире мобильный телефон со сменной клавиатурой с сенсорным экраном и функциями современного смартфона.

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Как отмечает Notebookcheck, дизайн Sidephone напоминает классические кнопочные телефоны, такие как Nokia 110. При этом устройство оснащено 2,8-дюймовым сенсорным экраном и специально адаптированной версией Android.

Телефон Sidephone Фото: Sidephone

Sidephone поддерживает WhatsApp, Telegram, Signal, Uber, карты, электронную почту и потоковую передачу музыки через Apple Music. Телефон оснащен 12-мегапиксельной задней камерой и аккумулятором емкостью 1800 МАч, обеспечивающим до нескольких дней работы.

Ожидается, что Sidephone поступит в продажу в 2025 году по рекомендуемой розничной цене 249 долларов.

В чем преимущество Sidephone

Sidephone позиционирует свой продукт как телефон "без отвлекающих факторов", который может быть дополнением к обычному смартфону или полностью заменить его. По словам производителя, ограничив использование смартфона 2 часами в день, среднестатистический человек может высвободить более 700 часов в год.

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"Это 700 дополнительных часов в год для учебы, исследования новых идей, развития лучшего тела, создания памятных приключений и превращения в лучшую, самую аутентичную версию себя. Посмотрите на использование экрана сегодня, чтобы подсчитать возможную экономию времени", — говорится на сайте компании.

Напомним, компания Light Phone выпустила третье поколение своего одноименного телефона, который позволяет оставаться вдали от сети. Несмотря на свою минималистичность, Light Phone III получил ряд продуманных функций.