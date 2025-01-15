Знаменитый бренд Nokia покидает рынок смартфонов: что будет с кнопочной легендой

По словам экспертов рынка, Nokia не выдержала конкуренцию с гигантами отрасли Apple и Samsung. Уход компании называют "концом эпохи" — финские телефоны были одними из первых в странах бывшего СССР.

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Финская компания HMD Global, разрабатывающая и продающая смартфоны Nokia, сняла их с продажи. На сайте компании телефоны больше недоступны для покупки.

Если зайти в раздел смартфонов бренда Nokia, модно увидеть лишь ссылки и изображения различных вариантов техники. При нажатии на любой из них покажется статус "discontinued (прекращен)". На сайте доступны смартфоны других брендов HMD: HMD Key, Arc, Skyline, Fusion, Aura и Pulse.

Относительно свежая модель Nokia XR21, выпущенная в середине 2023 года, также недоступна. Эта же модель, но 2021 года выпуска продается уже под брендом "HMD XR21".

Nokia XR21 выпустили в середине 2023 года

HMD Global изменила структуру сайта, чтобы больше показывать актуальные новинки.

Кнопочные телефоны бренда Nokia, в том числе легендарная модель 3310, будут доступны к покупке. Простой и недорогой телефон выпустили в 2000 году, он мог держать один заряд примерно 11 дней и до сих пор пользуется спросом у потребителей.

Легендарная модель Nokia 3310 еще будет доступна к покупке Фото: Getty Images

Nokia покидает рынок смартфонов: в чем причина?

Слухи о том, что Nokia собирается покинуть рынок телефонов, ходят уже несколько лет. Выход Nokia из рынка смартфонов потенциально знаменует крупное изменение в индустрии, но это не означает, что Nokia пропадет как бренд, пишет издание DigitalTrends.

Одна из причин ухода Nokia с рынка оказалась ее неспособность конкурировать с гигантами отрасли Apple и Samsung. Финский бренд не смог внедрить значительные инновации в производство для конкуренции с лидерами рынка.

Технологические эксперты считают уход компании "концом эпохи", ведь это финские мобильные телефоны были одними из первых в странах бывшего СССР.

Сейчас компания работает над проектом по запуску сотовой сети на Луне. Если Nokia покинет рынок телефонов, это даст ей больше ресурсов для реализации других идей, замечают эксперты.

Фокус ранее сделал подборку мобильных телефонов, которые выдадут возраст потребителя. В список входит и Nokia 3310 с репутацией очень прочного телефона.

Напомним, на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе представили интеллектуальную зарядку Ostation X 3-в-1. Считается, что это самое умное в мире зарядное устройство для аккумуляторов