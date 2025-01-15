Знаменитий бренд Nokia залишає ринок смартфонів: що буде з кнопковою легендою

За словами експертів ринку, Nokia не витримала конкуренції з гігантами галузі Apple і Samsung. Відхід компанії називають "кінцем епохи" — фінські телефони були одними з перших у країнах колишнього СРСР.

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Фінська компанія HMD Global, яка розробляє і продає смартфони Nokia, зняла їх з продажу. На сайті компанії телефони більше недоступні для купівлі.

Якщо зайти в розділ смартфонів бренду Nokia, можна побачити лише посилання і зображення різних варіантів техніки. При натисканні на будь-який з них з'явиться статус "discontinued (припинено)". На сайті доступні смартфони інших брендів HMD: HMD Key, Arc, Skyline, Fusion, Aura і Pulse.

Відносно свіжа модель Nokia XR21, випущена в середині 2023 року, також недоступна. Ця ж модель, але 2021 року випуску продається вже під брендом "HMD XR21".

Nokia XR21 випустили в середині 2023 року

HMD Global змінила структуру сайту, щоб показувати більш актуальні новинки.

Кнопкові телефони бренду Nokia, зокрема легендарна модель 3310, будуть доступні до купівлі. Простий і недорогий телефон випустили у 2000 році, він міг тримати один заряд приблизно 11 днів і досі має попит у споживачів.

Легендарна модель Nokia 3310 ще буде доступна до купівлі Фото: Getty Images

Nokia залишає ринок смартфонів: у чому причина?

Чутки про те, що Nokia збирається покинути ринок телефонів, ходять уже кілька років. Вихід Nokia з ринку смартфонів потенційно знаменує велику зміну в індустрії, але це не означає, що Nokia зникне як бренд, пише видання DigitalTrends.

Однією з причин відходу Nokia з ринку виявилася її нездатність конкурувати з гігантами галузі Apple і Samsung. Фінський бренд не зміг впровадити значні інновації у виробництво для конкуренції з лідерами ринку.

Технологічні експерти вважають відхід компанії "кінцем епохи", адже це фінські мобільні телефони були одними з перших у країнах колишнього СРСР.

Зараз компанія працює над проєктом із запуску стільникової мережі на Місяці. Якщо Nokia покине ринок телефонів, це дасть їй більше ресурсів для реалізації інших ідей, зауважують експерти.

Фокус раніше зробив добірку мобільних телефонів, які видадуть вік споживача. До списку входить і Nokia 3310 з репутацією дуже міцного телефону.

Нагадаємо, на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі представили інтелектуальну зарядку Ostation X 3-в-1. Вважається, що це найрозумніший у світі зарядний пристрій для акумуляторів