Не просто заряджає акумулятори: створено "найрозумніший у світі" зарядний пристрій (фото)

Технологія Ostation X об'єднує зарядний пристрій, тестувальник акумуляторів і органайзер, що вміщує понад 32 батарейки AA/AAA.

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Компанія Olight представила на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі інтелектуальний зарядний пристрій для акумуляторів Ostation X 3-в-1, який здобув премію CES 2025 Innovation Award у категорії "Сталий розвиток та енергетика/Потужність". Про це пише портал Batteries News.

Повідомляється, що метою Olight було створення продукту, який заохочує використання акумуляторних батарей, роблячи їх зручнішими, надійнішими і простішими у використанні.

"Зарядний пристрій Ostation X Battery Charger — перший у світі та найрозумніший зарядний пристрій 3-в-1 для акумуляторів, покликаний здійснити революцію в зарядці акумуляторів. Цей інноваційний пристрій об'єднує зарядний пристрій, тестер і органайзер", — йдеться на офіційному порталі CES 2025.

Остація Х Фото: Batteries News

Модуль інтелектуального виявлення та сортування Ostation X заряджає тільки сумісні та справні акумулятори, незалежно від орієнтації кінця (+)/(-), водночас відбраковуючи несумісні або дефектні.

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Завдяки просторому відсіку для зберігання Ostation X вміщує понад 32 батарейки AA/AAA, а під'єднання за допомогою Bluetooth дає змогу користувачам відстежувати перебіг заряджання, керувати резервами акумулятора та обирати режими через застосунок.

"Ostation X являє собою значний стрибок у технологіях і сталому розвитку. Йдеться не лише про зручність — йдеться про надання нашим клієнтам можливості робити вибір, який буде кращим для планети та майбутніх поколінь", — заявила віцепрезидентка та директорка з маркетингу компанії Olight Мавіс Сяо.

Нагадаємо, американський стартап Swippitt представив на виставці CES 2025 настільний пристрій Instant Power System (IPS) для швидкої зарядки смартфонів.

Також повідомлялося, що компанія Marsriva випустила зарядну станцію Marsriva MP12, особливістю якої є наявність динаміків і вбудована мультимедійна система.