Потужна зарядна станція Marsriva MP12 отримала незвичайну функцію: про що йдеться (фото)

Зарядну станцію Marsriva MP12 можна використовувати як радіо або під'єднати до неї телефон через AUX або Bluetooth, щоб слухати улюблену музику.

Related video

Компанія Marsriva випустила зарядну станцію Marsriva MP12, особливістю якої є наявність динаміків і вбудована мультимедійна система. Про можливості цієї моделі розповів оглядач порталу itc.ua Павло Чуйкін.

Marsriva MP12 має номінальну потужність 1200 Вт (пікова потужність 2400 Вт) і важить 12,7 кг при габаритах 350x252x250 мм. Максимальна потужність зарядки становить 870 Вт, що дає змогу системі заряджатися з 0 до 100% приблизно за дві години.

Зарядна станція Marsriva MP12 Фото: itc.ua

Зарядна станція отримала літій-залізо-фосфатну батарею (LiFePO4) ємністю 1310 Втг. За словами виробника, акумулятор витримує до 6 тисяч циклів зарядки і може працювати за температур від -10 до +45 ℃.

Marsriva MP12 може живити відразу два прилади з роз'ємами DC (DC5521 і DC5525) на 12 В і 24 В. Має порти USB-C на 40 і 100 Вт, пару USB-A по 18 Вт, автомобільний прикурювач на 130 Вт (13 В/10 А) і роз'єм XT60 для сонячних панелей на 150 Вт. Також є можливість заряджати гаджети бездротовим способом з максимальною потужністю 15 Вт.

Зарядна станція Marsriva MP12 Фото: itc.ua

Автор огляду зазначив, що можливостей зарядної станції вистачало, щоб увімкнути практично всю техніку в його квартирі. Зокрема, пристрій працював з бойлером з піковою потужністю 1000 Вт, холодильником потужністю 1000 Вт і феном потужністю 1200 Вт. При цьому важливо не перевантажувати станцію сукупною потужністю побутових приладів понад 1200-1300 Вт.

"Marsriva MP12 заживить багато приладів не тільки в будинку чи квартирі. Її можна використовувати малому бізнесу, невеликим кафе, будочкам чи магазинчикам. Вона не буде зайвою в офісі або коворкінгу, а також легко стане в пригоді на відкритій місцевості, військовим, туристам і будь-кому іншому, хто відпочиває, працює або служить країні просто неба", — ідеться в статті.

Роз'єми Marsriva MP12 Фото: itc.ua

Незвичайною особливістю цієї моделі є вбудована мультимедійна система з парою динаміків. Можна вмикати радіо або підключити телефон через AUX чи Bluetooth і слухати улюблену музику. За словами оглядача, для свого розміру динаміки гучні і нормально звучать.

"Однозначно плюс за винахідливість виробника. Це може стати в пригоді при виїзді на пікніки або природу, щоб розважатися в компанії друзів і колег. А в сьогоднішніх реаліях також можна використовувати FM-радіо для отримання актуальних новин, якщо немає інтернету або телебачення", — підкреслив оглядач.

Нагадаємо, компанія EcoFlow нещодавно презентувала три нові портативні зарядні станції River 3, River 3 Plus і Delta 3 Plus, які підійдуть для заряджання невеликих ґаджетів у дорозі та живлення окремих пристроїв під час коротких вимкнень світла.

Раніше компанія Bluetti також презентувала портативну зарядну станцію Elite 200 V2 потужністю 2 кВтг, призначену для резервного живлення вдома та активного відпочинку.