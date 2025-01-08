Мощная зарядная станция Marsriva MP12 получила необычную функцию: о чем речь (фото)

Зарядную станцию Marsriva MP12 можно использовать как радио или подключить к ней телефон через AUX или Bluetooth, чтобы слушать любимую музыку.

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Компания Marsriva выпустила зарядную станцию Marsriva MP12, особенностью которой является наличие динамиков и встроенная мультимедийная система. О возможностях данной модели рассказал обозреватель портала itc.ua Павел Чуйкин.

Marsriva MP12 имеет номинальную мощность 1200 Вт (пиковая мощность 2400 Вт) и весит 12,7 кг при габаритах 350x252x250 мм. Максимальная мощность зарядки составляет 870 Вт, что позволяет системе заряжаться ​​с 0 до 100% примерно за два часа.

Зарядная станция Marsriva MP12 Фото: itc.ua

Зарядная станция получила литий-железо-фосфатную батарею (LiFePO4) емкостью 1310 Втч. По словам производителя, аккумулятор выдерживает до 6 тысяч циклов зарядки и может работать при температурах от –10 до +45 ℃.

Marsriva MP12 может запитать сразу два прибора с разъемами DC (DC5521 и DC5525) на 12 В и 24 В. Имеет порты USB-C на 40 и 100 Вт, пару USB-A по 18 Вт, автомобильный прикуриватель на 130 Вт (13 В/10 А) и разъем XT60 для солнечных панелей на 150 Вт. Также есть возможность заряжать гаджеты беспроводным способом с максимальной мощностью 15 Вт.

Зарядная станция Marsriva MP12 Фото: itc.ua

Автор обзора отметил, что возможностей зарядной станции хватало, чтобы включить практически всю технику в его квартире. В частности, устройство работало с бойлером с пиковой мощностью 1000 Вт, холодильником мощностью 1000 Вт и феном мощностью 1200 Вт. При этом важно не перегружать станцию совокупной мощностью бытовых приборов более 1200–1300 Вт.

"Marsriva MP12 заживит много приборов не только в доме или квартире. Ее можно использовать малому бизнесу, небольшим кафе, будочкам или магазинчикам. Она не будет лишней в офисе или коворкинге, а также легко пригодится на открытой местности, военным, туристам и любому другому, кто отдыхает, работает или служите стране под открытым небом", — говорится в статье.

Разъемы Marsriva MP12 Фото: itc.ua

Необычной особенностью данной модели является встроенная мультимедийная система с парой динамиков. Можно включать радио или подключить телефон через AUX или Bluetooth и слушать любимую музыку. По словам обозревателя, для своего размера динамики громкие и нормально звучат.

"Однозначно плюс за изобретательность производителя. Это может пригодиться при выезде на пикники или природу, чтобы развлекаться в компании друзей и коллег. А в сегодняшних реалиях также можно использовать FM-радио для получения актуальных новостей, если нет интернета или телевидения", — подчеркнул обозреватель.

Напомним, компания EcoFlow недавно представила три новые портативные зарядные станции River 3, River 3 Plus и Delta 3 Plus, которые подойдут для зарядки небольших гаджетов в дороге и питания отдельных устройств во время коротких отключений света.

Ранее компания Bluetti также представила портативную зарядную станцию Elite 200 V2 мощностью 2 кВтч, предназначенную для резервного питания дома и активного отдыха.