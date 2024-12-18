"Не ударит по кошельку": как работает новая зарядная станция EcoFlow River 3 (фото)

EcoFlow River 3 подойдет для зарядки небольших гаджетов в дороге и питания отдельных устройств во время коротких отключений света.

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Компания EcoFlow недавно представила три новые портативные зарядные станции River 3, River 3 Plus и Delta 3 Plus. О том, как работает модель EcoFlow River 3, рассказала корреспондент портала ZDNet Мария Диас.

Серия EcoFlow River — это группа компактных и легких портативных зарядных станций, которые можно носить его с собой для зарядки небольших устройств, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и лампы.

Зарядная станция EcoFlow River 3 Фото: Мария Диас/ZDNET

EcoFlow River 3 емкостью 245 Вт*ч весит менее 3,6 килограмма. Станция оснащена двумя выходами переменного тока, двумя портами USB-A, одним портом USB-C и одним портом постоянного тока. По данным производителя, она имеет рейтинг IP54, что означает, что он может выдерживать небольшой дождь и брызги воды.

Автор статьи протестировала EcoFlow River 3 в течение нескольких недель, в частности проверив его полезную емкость, которая, по словам производителей, должна составлять около 85% от заявленной емкости. Речь идет о количестве энергии, которое может быть использовано от станции в нормальных условиях эксплуатации. Полезная емкость часто отличается от заявленной из-за ограничений по напряжению, запаса прочности и условий эксплуатации, например, температуры.

Зарядная станция EcoFlow River 3 Фото: Мария Диас/ZDNET

В ходе тестов средняя полезная емкость River 3 достигла 205 Вт*ч, что составляет около 84% от заявленных 245 Вт*ч. По словам обозревателя, этого достаточно для повседневного использования, в частности в условиях похода или кратковременного отключения электроэнергии. Станция может работать без вентилятора, когда ее выходная мощность составляет менее 50 Вт, что делает ее бесшумной.

"EcoFlow River 3 достаточно мощная, чтобы обеспечить выходную мощность 300 Вт и до 600 Вт с технологией X-Boost, но достаточно тихая, чтобы использовать его в моем офисе без отвлекающих факторов", — говорится в статье.

Зарядная станция EcoFlow River 3 Фото: Мария Диас/ZDNET

Мария Диас также протестировала возможность быстрой зарядки, полностью разрядив аккумулятор до 0% и отслеживая, сколько времени потребовалось для достижения определенного уровня зарядки. Станции потребовалось 18 минут для полной разрядки до 50%, 36 минут для зарядки от 0% до 75% и 55 минут для полной зарядки от 0% до 100%. На зарядку в машине во время поездки и от солнечных батарей потребуется примерно за 3 часа.

Подводя итоги, обозреватель отметила EcoFlow River 3 подойдет тем, кто ищет компактный источник питания для зарядки смартфонов, планшетов и ноутбуков или для поддержания освещения во время кемпинга. Он также подойдет для питания определенных устройств, например, некоторых светильников или телевизора, во время кратковременного отключения света. Стоит данная модель 259 долларов.

Зарядная станция EcoFlow River 3 Фото: Мария Диас/ZDNET

"Если вам нужен легкий, портативный аккумулятор, который не ударит по кошельку, обратите внимание на EcoFlow River 3", — отметила Мария Диас.

Напомним, ранее обозреватель энергетического оборудования Эдриан Кингсли-Хьюз протестировал портативную ветряную турбину Shine Turbine.

В свою очередь обозреватель техники Джон Веласко испытал шляпу EcoFlow Power Hat, пытаясь зарядить от нее свой смартфон Samsung Galaxy S24 Plus.