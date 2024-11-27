Прослужат 20 лет: в Украине появились новые зарядные станции EcoFlow Delta 3 (фото)

В Украине теперь можно купить зарядные станции EcoFlow Delta 3 и EcoFlow Delta 3 Plus, а также модель с расширенными характеристиками EcoFlow Delta 3 1500.

Компания EcoFlow заявила о выходе на рынок в Украине новой линейки портативных зарядных станций EcoFlow Delta 3, которые могут использоваться в качестве источника бесперебойного питания (ИБП). Об этом пишет портал itc.ua.

Сообщается, что EcoFlow Delta 3 и EcoFlow Delta 3 Plus подойдут как бытовым потребителям, так и малому бизнесу. Обе зарядные станции имеют номинальную мощность 1800 Вт, пиковую мощность 2700 Вт и емкость 1024 Втч. Емкость также можно расширить до 5 КВтч за счет EcoFLow Delta Pro 3 Extra Battery.

Зарядная станция из серии EcoFlow Delta 3 Фото: EcoFlow

По данным портала, EcoFlow Delta 3 переключается в режим ИБП менее чем за 20 мс, а EcoFlow Delta 3 Plus — за 10 мс. Станции могут заряжаться от солнечной панели мощностью 500 Вт и 1000 Вт соответственно. Также предусмотрена возможность зарядки от инверторного генератора и автомобильного аккумулятора в сочетании с EcoFlow Alternator Charger.

Также представлена модель EcoFlow Delta 3 1500 с расширенными характеристиками. Она имеет емкость 1536 Втч с возможностью расширения до 5,5 КВтч. В режим ИБП станция переходит за 20 мс.

Зарядная станция из серии EcoFlow Delta 3 Фото: EcoFlow

Все зарядные станции серии Delta 3 издают шум около 30 дБ (на мощности 1200 Вт – до 40 дБ). Новинки линейки оснащены литий-железо-фосфатными (LiFePO4) аккумуляторами нового поколения. В EcoFlow утверждают, что они обеспечивают эксплуатацию более 20 лет при ежедневном циклическом использовании. Речь идет о 8000 циклах зарядки-разрядки.

Стоимость зарядных станций EcoFlow Delta 3 в Украине составляет:

EcoFlow DELTA 3 – 40 999 грн;

EcoFlow DELTA 3 Plus – 47 999 грн;

EcoFlow DELTA 3 1500 – 52 999 грн;

Дополнительная батарея EcoFLow DELTA Pro 3 Extra Battery – 107 999 грн.

Напомним, ранее в Украине начали продавать мощные зарядные станции нового поколения EcoFlow Delta Pro Ultra, способные запустить практически любое электрическое устройство,

В свою очередь компания Bluetti недавно представила портативную зарядную станцию Elite 200 V2 мощностью 2 КВтч, предназначенную для резервного питания дома и активного отдыха.