Прослужать 20 років: в Україні з'явилися нові зарядні станції EcoFlow Delta 3 (фото)

В Україні тепер можна купити зарядні станції EcoFlow Delta 3 і EcoFlow Delta 3 Plus, а також модель із розширеними характеристиками EcoFlow Delta 3 1500.

Компанія EcoFlow заявила про вихід на ринок в Україні нової лінійки портативних зарядних станцій EcoFlow Delta 3, які можуть використовуватися як джерело безперебійного живлення (ДБЖ). Про це пише портал itc.ua.

Повідомляється, що EcoFlow Delta 3 і EcoFlow Delta 3 Plus підійдуть як побутовим споживачам, так і малому бізнесу. Обидві зарядні станції мають номінальну потужність 1800 Вт, пікову потужність 2700 Вт і ємність 1024 Втг. Ємність також можна розширити до 5 КВтг завдяки EcoFLow Delta Pro 3 Extra Battery.

Зарядна станція із серії EcoFlow Delta 3 Фото: EcoFlow

За даними порталу, EcoFlow Delta 3 перемикається в режим ДБЖ менш ніж за 20 мс, а EcoFlow Delta 3 Plus — за 10 мс. Станції можуть заряджатися від сонячної панелі потужністю 500 Вт і 1000 Вт відповідно. Також передбачено можливість заряджання від інверторного генератора та автомобільного акумулятора в поєднанні з EcoFlow Alternator Charger.

Також представлена модель EcoFlow Delta 3 1500 із розширеними характеристиками. Вона має ємність 1536 Втг з можливістю розширення до 5,5 КВтг. У режим ДБЖ станція переходить за 20 мс.

Зарядна станція із серії EcoFlow Delta 3 Фото: EcoFlow

Усі зарядні станції серії Delta 3 видають шум близько 30 дБ (на потужності 1200 Вт — до 40 дБ). Новинки лінійки оснащені літій-залізо-фосфатними (LiFePO4) акумуляторами нового покоління. В EcoFlow стверджують, що вони забезпечують експлуатацію понад 20 років при щоденному циклічному використанні. Йдеться про 8000 циклів зарядки-розрядки.

Вартість зарядних станцій EcoFlow Delta 3 в Україні становить:

EcoFlow DELTA 3 — 40 999 грн;

EcoFlow DELTA 3 Plus — 47 999 грн;

EcoFlow DELTA 3 1500 — 52 999 грн;

Додаткова батарея EcoFLow DELTA Pro 3 Extra Battery — 107 999 грн; EcoFLow DELTA Pro 3 Extra Battery — 107 999 грн.

Нагадаємо, раніше в Україні почали продавати потужні зарядні станції нового покоління EcoFlow Delta Pro Ultra, здатні запустити практично будь-який електричний пристрій,

Зі свого боку компанія Bluetti нещодавно презентувала портативну зарядну станцію Elite 200 V2 потужністю 2 КВтг, призначену для резервного живлення будинку та активного відпочинку.