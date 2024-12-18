"Не вдарить по гаманцю": як працює нова зарядна станція EcoFlow River 3 (фото)
EcoFlow River 3 підійде для заряджання невеликих гаджетів у дорозі та живлення окремих пристроїв під час коротких вимкнень світла.
Компанія EcoFlow нещодавно представила три нові портативні зарядні станції River 3, River 3 Plus і Delta 3 Plus. Про те, як працює модель EcoFlow River 3, розповіла кореспондент порталу ZDNet Марія Діас.
Серія EcoFlow River — це група компактних і легких портативних зарядних станцій, які можна носити з собою для заряджання невеликих пристроїв, як-от смартфони, планшети, ноутбуки та лампи.
EcoFlow River 3 ємністю 245 Вт*год важить менше 3,6 кілограма. Станція оснащена двома виходами змінного струму, двома портами USB-A, одним портом USB-C і одним портом постійного струму. За даними виробника, вона має рейтинг IP54, що означає, що він може витримувати невеликий дощ і бризки води.
Авторка статті протестувала EcoFlow River 3 протягом кількох тижнів, зокрема перевіривши його корисну ємність, яка, за словами виробників, має становити близько 85% від заявленої ємності. Йдеться про кількість енергії, яка може бути використана від станції в нормальних умовах експлуатації. Корисна ємність часто відрізняється від заявленої через обмеження по напрузі, запасу міцності та умов експлуатації, наприклад, температури.
Під час тестів середня корисна ємність River 3 досягла 205 Вт*год, що становить близько 84% від заявлених 245 Вт*год. За словами оглядача, цього достатньо для повсякденного використання, зокрема в умовах походу або короткочасного вимкнення електроенергії. Станція може працювати без вентилятора, коли її вихідна потужність становить менше 50 Вт, що робить її безшумною.
"EcoFlow River 3 досить потужна, щоб забезпечити вихідну потужність 300 Вт і до 600 Вт із технологією X-Boost, але досить тиха, щоб використовувати його в моєму офісі без відволікаючих чинників", — ідеться в статті.
Марія Діас також протестувала можливість швидкої зарядки, повністю розрядивши акумулятор до 0% і відстежуючи, скільки часу знадобилося для досягнення певного рівня зарядки. Станції знадобилося 18 хвилин для повного розрядження до 50%, 36 хвилин для зарядки від 0% до 75% і 55 хвилин для повної зарядки від 0% до 100%. На зарядку в машині під час поїздки і від сонячних батарей знадобиться приблизно за 3 години.
Підбиваючи підсумки, оглядачка зазначила, що EcoFlow River 3 підійде тим, хто шукає компактне джерело живлення для заряджання смартфонів, планшетів і ноутбуків або для підтримання освітлення під час кемпінгу. Він також підійде для живлення певних пристроїв, наприклад, деяких світильників або телевізора, під час короткочасного вимкнення світла.
"Якщо вам потрібен легкий, портативний акумулятор, який не вдарить по гаманцю, зверніть увагу на EcoFlow River 3", — зазначила Марія Діас.
Нагадаємо, раніше оглядач енергетичного обладнання Едріан Кінгслі-Гьюз протестувавпортативну вітряну турбіну Shine Turbine.
Зі свого боку оглядач техніки Джон Веласко випробував капелюх EcoFlow Power Hat, намагаючись зарядити від нього свій смартфон Samsung Galaxy S24 Plus.