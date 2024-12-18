"Не вдарить по гаманцю": як працює нова зарядна станція EcoFlow River 3 (фото)

EcoFlow River 3 підійде для заряджання невеликих гаджетів у дорозі та живлення окремих пристроїв під час коротких вимкнень світла.

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Компанія EcoFlow нещодавно представила три нові портативні зарядні станції River 3, River 3 Plus і Delta 3 Plus. Про те, як працює модель EcoFlow River 3, розповіла кореспондент порталу ZDNet Марія Діас.

Серія EcoFlow River — це група компактних і легких портативних зарядних станцій, які можна носити з собою для заряджання невеликих пристроїв, як-от смартфони, планшети, ноутбуки та лампи.

Зарядна станція EcoFlow River 3 Фото: Марія Діас/ZDNET

EcoFlow River 3 ємністю 245 Вт*год важить менше 3,6 кілограма. Станція оснащена двома виходами змінного струму, двома портами USB-A, одним портом USB-C і одним портом постійного струму. За даними виробника, вона має рейтинг IP54, що означає, що він може витримувати невеликий дощ і бризки води.

Авторка статті протестувала EcoFlow River 3 протягом кількох тижнів, зокрема перевіривши його корисну ємність, яка, за словами виробників, має становити близько 85% від заявленої ємності. Йдеться про кількість енергії, яка може бути використана від станції в нормальних умовах експлуатації. Корисна ємність часто відрізняється від заявленої через обмеження по напрузі, запасу міцності та умов експлуатації, наприклад, температури.

Зарядна станція EcoFlow River 3 Фото: Марія Діас/ZDNET

Під час тестів середня корисна ємність River 3 досягла 205 Вт*год, що становить близько 84% від заявлених 245 Вт*год. За словами оглядача, цього достатньо для повсякденного використання, зокрема в умовах походу або короткочасного вимкнення електроенергії. Станція може працювати без вентилятора, коли її вихідна потужність становить менше 50 Вт, що робить її безшумною.

"EcoFlow River 3 досить потужна, щоб забезпечити вихідну потужність 300 Вт і до 600 Вт із технологією X-Boost, але досить тиха, щоб використовувати його в моєму офісі без відволікаючих чинників", — ідеться в статті.

Зарядна станція EcoFlow River 3 Фото: Марія Діас/ZDNET

Марія Діас також протестувала можливість швидкої зарядки, повністю розрядивши акумулятор до 0% і відстежуючи, скільки часу знадобилося для досягнення певного рівня зарядки. Станції знадобилося 18 хвилин для повного розрядження до 50%, 36 хвилин для зарядки від 0% до 75% і 55 хвилин для повної зарядки від 0% до 100%. На зарядку в машині під час поїздки і від сонячних батарей знадобиться приблизно за 3 години.

Підбиваючи підсумки, оглядачка зазначила, що EcoFlow River 3 підійде тим, хто шукає компактне джерело живлення для заряджання смартфонів, планшетів і ноутбуків або для підтримання освітлення під час кемпінгу. Він також підійде для живлення певних пристроїв, наприклад, деяких світильників або телевізора, під час короткочасного вимкнення світла.

Зарядна станція EcoFlow River 3 Фото: Марія Діас/ZDNET

"Якщо вам потрібен легкий, портативний акумулятор, який не вдарить по гаманцю, зверніть увагу на EcoFlow River 3", — зазначила Марія Діас.

Нагадаємо, раніше оглядач енергетичного обладнання Едріан Кінгслі-Гьюз протестувавпортативну вітряну турбіну Shine Turbine.

Зі свого боку оглядач техніки Джон Веласко випробував капелюх EcoFlow Power Hat, намагаючись зарядити від нього свій смартфон Samsung Galaxy S24 Plus.