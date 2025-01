Як отримати більше з розрядженої батареї смартфона: 3 простих кроки та 1 порада

Якщо смартфон не може протриматися цілий день без підзарядки, ось кілька кроків, які допоможуть продовжити його роботу.

Щоб довше зберегти заряд батареї смартфона, який часто і швидко розряджається, необхідно дотримуватися кількох простих правил. Подробиці розповіло видання The New York Times.

Економія енергії: кілька варіантів

Літій-іонні батареї з часом деградують після двох або трьох років регулярного використання смартфона. У такому разі слід, наприклад, зменшити яскравість екрана, відмовитися від ресурсномістких ігор, перевести пристрій у режим польоту для зниження мережевої активності.

Поради з енергозбереження різняться залежно від марки телефону і його системного програмного забезпечення, тому варто звернутися до виробника або оператора бездротового зв'язку за конкретними інструкціями для пристроїв Android (включно з телефонами Pixel від Google і Galaxy від Samsung), а також для телефонів і планшетів Apple.

Apple і Google пропонують функцію, яка знижує енергоспоживання одним натисканням — це режим низького енергоспоживання iOS і режим економії заряду батареї Android. (Назва може відрізнятися на пристроях Android; наприклад, деякі телефони Samsung Galaxy можуть називати його "режимом енергозбереження"). Коли цю функцію ввімкнено, значок батареї стає жовтим, оскільки режим знижує яскравість екрана, призупиняє деяку мережеву активність (наприклад, резервне копіювання фотографій в інтернеті) та обмежує дії застосунків, як-от отримання пошти, автоматичні завантаження тощо. Швидкість процесора також може знизитися, і в результаті телефон може працювати повільніше.

Щоб знайти функцію зниження енергоспоживання в iOS, потрібно зайти в "Налаштування", вибрати "Акумулятор" і натиснути кнопку, щоб увімкнути режим. Режим низького енергоспоживання iPhone може автоматично вмикатися за низького рівня заряду акумулятора, але ввімкнення його вручну може допомогти отримати більше користі.

У меню "Акумулятор" на багатьох телефонах Android потрібно вибрати "Стандартне енергозбереження" та "Екстремальне енергозбереження" (для ще більшого енергозбереження) і активувати режим.

Смартфон на зарядці Фото: macworld.com

Налаштування акумулятора

На більшості телефонів налаштування акумулятора включають інші функції, які допомагають відстежувати його загальний стан, що може вплинути на рішення про необхідність оновлення пристрою.

Екран налаштувань акумулятора iOS містить графіки, які показують рівень заряду й активність, а також список застосунків, що споживають найбільше енергії. Екран "Стан акумулятора і зарядка" відображає максимальну ємність: менше 100% означає менший час утримання заряду. Оптимізоване заряджання, зазвичай увімкнене за замовчуванням, покликане продовжити термін служби батареї завдяки скороченню часу повного заряджання, що в кінцевому підсумку додає 300-500 циклів.

Налаштування акумулятора Android включають екран використання, що показує, які додатки споживають найбільше енергії, а також діагностичний інструмент, що допомагає усувати проблеми з батареєю. Під час увімкнення налаштування адаптивного акумулятора аналізує використання телефона і регулює, скільки енергії можуть споживати додатки.

Акумулятор смартфона Фото: Соцмережi

Допомога від повербанку

Купівля зовнішнього акумулятора може допомогти протримати смартфон зарядженим весь день. Повербанки розрізняються за ціною, зазвичай вони коштують від 50 до 75 доларів. Такі моделі можуть заряджати телефон щонайменше тричі від 0 і до 100%. Наприклад, видання The New York Times рекомендує пауербанк Belkin BoostCharge Plus 10K.

Кілька компаній, наприклад Zagg і ZeroLemon, також виробляють невеликі портативні бездротові бездротові зарядні пристрої та чохли для телефонів, які також служать резервними батареями. Ціни варіюються від 30 до 100 доларів США.

Повербанк Belkin BoostCharge Plus і телефон Фото: Sarah Witman

Заміна акумулятора

Якщо користувач не хоче купувати новий смартфон, то заміна батареї — найкращий вихід із ситуації. Варто дізнатися у виробника про авторизований ремонт, особливо якщо є розширена гарантія або страховка. На сайті Apple є інформація про обслуговування батарей iPhone, так само як і на сайті Google для телефонів Pixel та на веб-ресурсі Samsung для пристроїв Galaxy.

Якщо гарантія на телефон закінчилася, можна звернутися по допомогу в авторизовані майстерні.

Якщо бюджет обмежений, можна замінити батарею самостійно. Наприклад, на сайті iFixit, присвяченому технічному ремонту, є ілюстровані інструкції із заміни акумулятора для багатьох моделей смартфонів, а також можна знайти відеопосібники в мережі. Але перш ніж міняти акумулятор, варто зробити резервну копію телефона.

Раніше ми писали, чому смартфони потрібно заряджати до 80% і чи подовжує це термін їхньої служби. Акумулятори смартфонів поступово деградують — це неминуче. проте зарядка до 80% дає змогу знизити напругу, що призводить до збільшення терміну служби батареї.