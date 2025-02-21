Зарядить телефон на ходу: незвичайний генератор перетворює сонячне світло на енергію

Сорочка Solar Shirt пошита з особливої тканини з інтегрованими сонячними елементами, які можна згинати і прати.

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Голландська дизайнерка Пауліна ван Донген спільно з Holst Center і TNO розробила футуристичну сорочку Solar Shirt, яка може генерувати електроенергію для зарядки гаджетів. Про це пише ECONews.

Сорочка Solar Shirt була розроблена для носіння в якості повсякденного одягу, оскільки попит на портативні джерела живлення продовжує зростати. Раніше вчені пропонували використовувати для зарядки гаджетів полімерну плівку, вбудовану у взуття, яка виробляє електрику під час ходьби. Зі свого боку Solar Shirt використовує для генерації сонце.

Найважливіший компонент Solar Shirt — це тканина, в яку інтегровано 120 тонкоплівкових сонячних елементів, що перетворюють сонячне світло на електрику. Ці елементи гнуться і їх можна прати.

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За словами розробників, при повному сонячному світлі Solar Shirt може виробляти близько 1 Вт електроенергії. Цього достатньо, щоб зарядити смартфони, MP3-плеєри або камери за кілька годин. При цьому сорочка зберігає комфорт і практичність звичайного одягу.

Сонячні елементи не просто вбудовані в тканину, а й об'єднані у функціональні модулі, які можна зібрати так, щоб вони ідеально вписувалися в тканину сорочки. Завдяки технології електроніки, що розтягується, від Holst Center вони ледь помітні як частина одягу.

Модульна система також може приховати акумуляторну батарею для зберігання енергії, що виробляється сонячними елементами. Це дає можливість заряджати гаджети навіть у приміщенні.

Нагадаємо, американська компанія GAF Energy випустила альтернативу звичайним сонячним панелям для дахів — сонячну черепицю Timberline Solar ES 2. Потужність однієї плитки становить 57 Вт.