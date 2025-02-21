Генератор замість даху: створено першу у світі сонячну черепицю на цвяхах (відео)

Нова черепиця Timberline Solar ES 2 від GAF Energy виробляє на 23% більше енергії, ніж попередня модель, стверджує виробник

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Американська компанія GAF Energy випустила нову модель сонячної черепиці Timberline Solar ES 2 з підвищеною потужністю. Про це йдеться в прес-релізі на офіційному сайті компанії.

Сонячна черепиця Timberline Solar

Повідомляється, що Timberline Solar ES 2 має значно більшу площу, ніж традиційна бітумна черепиця, що забезпечує більш високу швидкість монтажу. Потужність однієї плитки становить 57 Вт, що на 23% більше, ніж у попередньої моделі Timberline Solar.

Сонячна черепиця Timberline Solar Фото: GAF Energy

За словами виробника, це перша у світі сонячна черепиця, яку можна прибивати цвяхами. Цей сонячний дах кріпиться за допомогою цвяхового пістолета і покрівельних ноу-хау. Першу модель Timberline Solar було представлено 2022 року.

"Три роки тому ми змінили сонячну індустрію з Timberline Solar. Сьогодні ми знову піднімаємо планку", — заявив президент GAF Energy Мартін ДеБоно.

Сонячна черепиця Timberline Solar Фото: GAF Energy

На сайті компанії йдеться, що черепиця Timberline Solar водовідштовхувальна, міцна і гарантовано витримує вітер до 225 кілометрів на годину.

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"У мене чудовий дах, який захищає нас від дощу, має кращий вигляд, ніж мій старий дах, і генерує енергію. І економічно це виявилося краще, ніж працювати з двома окремими компаніями", — зазначив один із клієнтів GAF Energy Елі В.

Сонячна черепиця Timberline Solar Фото: GAF Energy

Нагадаємо, компанія Jackery представила на виставці CES 2025 сонячну черепицю XBC з унікальним вигнутим на 150° дизайном і ефективністю понад 25%.

Зі свого боку бельгійський стартап EnFoil виробляє надтонкі гнучкі сонячні панелі, які можуть покривати практично будь-яку поверхню.